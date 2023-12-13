🕴 Забытый жанр. Топ-20 лучших спортивных фильмов по мнению The Athletic
Кино и спорт идут рука об руку уже долгие годы, а некоторые из величайших событий даже получили собственную экранизацию.
Хорошее кино - вопрос простой, а любимое кино - специфический. Фильмы, связанные со спортом, часто оказываются в обоих категориях одновременно.
В 2020 году популярное издание The Athletic опубликовало список топ-100 лучших спортивных фильмов, основываясь на оценках трех анонимных режиссеров.
Мы приведем вам 20 самых-самых (по мнению The Athletic) картин. Будьте готовы удивляться и ругаться.
1) Рокки (1976);
2) Бешеный бык (1980);
3) Баскетбольные мечты (1994);
А вот теперь атакуйте поисковики.
4) Дархэмские быки (1988);
5) Чудо (2004);
6) Большой Лебовски (1998) (Да, вам не показалось);
7) Уходя в отрыв (1979);
8) О. Джей: Сделано в Америке (2016);
9) Когда мы были королями (1996);
10) Высшая лига (1989);
11) Площадка (1993);
12) Фри-соло (2018);
13) Гольф-клуб (1980);
14) Мошенник (1961);
15) Команда из штата Индиана (1986);
16) Пощечина (1977);
17) Сенна (2010);
18) Икар (2017);
19) Несносные медведи (1976);
20) Их собственная лига (1992).
Я не спортивный фильм, а просто чувак.