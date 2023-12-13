🕴 Забытый жанр. Топ-20 лучших спортивных фильмов по мнению The Athletic

Кино и спорт идут рука об руку уже долгие годы, а некоторые из величайших событий даже получили собственную экранизацию.

Хорошее кино - вопрос простой, а любимое кино - специфический. Фильмы, связанные со спортом, часто оказываются в обоих категориях одновременно.

В 2020 году популярное издание The Athletic опубликовало список топ-100 лучших спортивных фильмов, основываясь на оценках трех анонимных режиссеров.

Мы приведем вам 20 самых-самых (по мнению The Athletic) картин. Будьте готовы удивляться и ругаться.

1) Рокки (1976);

2) Бешеный бык (1980);

3) Баскетбольные мечты (1994);

А вот теперь атакуйте поисковики.

4) Дархэмские быки (1988);

5) Чудо (2004);

6) Большой Лебовски (1998) (Да, вам не показалось);

7) Уходя в отрыв (1979);

8) О. Джей: Сделано в Америке (2016);

9) Когда мы были королями (1996);

10) Высшая лига (1989);

11) Площадка (1993);

12) Фри-соло (2018);

13) Гольф-клуб (1980);

14) Мошенник (1961);

15) Команда из штата Индиана (1986);

16) Пощечина (1977);

17) Сенна (2010);

18) Икар (2017);

19) Несносные медведи (1976);

20) Их собственная лига (1992).

Я не спортивный фильм, а просто чувак.