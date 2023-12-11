Знакомьтесь, новое лицо российского медиабаскетбола - корреспондент «Матча» и представительница «УралБаскета» Анна Василье

Блондинка на паркете.

Медиабаскетбол, оказывается, тоже существует. Чтобы привлечь к нему больше поклонников, о событиях там рассказывает яркая блондинка Анна Васильева - в октябре с ней начал сотрудничество «УралБаскет».

Анна - корреспондент «Матч ТВ», где ведет трансляции баскетбольных матчей и занимается выпуском еженедельного тележурнала «Вид сверху» - там она ведущая.

Есть у Васильевой и еще одна работа — ведение онлайн-студии в Единой лиге. В прямом эфире белокурая красотка говорит о командах, делает расклады матчей, а также с коллегами анализирует игры.