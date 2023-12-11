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Знакомьтесь, новое лицо российского медиабаскетбола - корреспондент «Матча» и представительница «УралБаскета» Анна Василье

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Блондинка на паркете.

Медиабаскетбол, оказывается, тоже существует. Чтобы привлечь к нему больше поклонников, о событиях там рассказывает яркая блондинка Анна Васильева - в октябре с ней начал сотрудничество «УралБаскет».

Анна Васильева – ведущая «Матч ТВ» и Единой лиги ВТБ. Лицо медиабаскетбольной команды «УралБаскет»! - Ultras Action - Блоги - Sports.ru

Анна - корреспондент «Матч ТВ», где ведет трансляции баскетбольных матчей и занимается выпуском еженедельного тележурнала «Вид сверху» - там она ведущая.

Анна Васильева – ведущая «Матч ТВ» и Единой лиги ВТБ

Есть у Васильевой и еще одна работа — ведение онлайн-студии в Единой лиге. В прямом эфире белокурая красотка говорит о командах, делает расклады матчей, а также с коллегами анализирует игры.

6 комментариев
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А есть где она одетая? Друг просил.
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жопа норм!
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Ну что сказать, симпатичная девушка, чего уж там лукавить.
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