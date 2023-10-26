📸 Мама Муравьевой рассказала, как поменялся костюм Софьи для этапа Гран-при в Казани. Женщина сама шьет платья для дочери

Софья Муравьева победила на этапе Гран-при России. В Казани фигуристка выступила в старом костюме, однако наряд спортсменки был немного модифицирован.

«Хотели новое платье, но за день решили, что будет все-таки старое. Мама его немного изменила. Мама все мои костюмы делает», – рассказала Соня после победы.

Мама фигуристки в своих соцсетях поделилась процессом создания костюма. Женщина рассказала, как поменялось платье для этапа в Казани:

«Доброго дня и прекрасного настроения! Многие из вас правильно нашли изменения в платье👌 На этих фото можно приблизительно понять как меняется платье в процессе рождения!!! Да, да, именно так, как рождается картина у художника🤷‍♀️ иногда от задумки , до конечного варианта проходит несколько стадий. В этом платье задумка была в корсете, который графически ложился на темный фон платья… далее отказались от лифа, он сильно резал фигуру( примерка на льду показала, что это не очень подходит для Сони) Потом на прокатах , я нашла недочеты и решила переделать кое-что🙌 Спинка поменялась, юбку укоротили , и все платье целиком затонировала по месту.., ну и добавили темные перчатки👌 На данный момент не хочется ничего менять… Но..! Никогда не говори никогда…, возможно все🙈 я человек творческий и могу под влиянием идеи что-то поменять или сшить новое! В этом есть плюс, моя дочь может менять платья когда захочет💜 Я ей горжусь и очень люблю❤️❤️❤️».

Также мама Сони поделилась с болельщиками любопытными фотографиями, на которых запечатлена работа женщины над костюмом – от эскиза до финального результата.

Такая кропотливая работа, определенно, заслуживает уважения.

Как вам этот образ Сони?