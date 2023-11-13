Супруга Евгения Малкина построила карьеру из Зеленограда и помогает мужу быть одним из лучших в НХЛ даже в 37 лет
Летом «Питтсбург» стал одной из самых интересных команд сезона-2023/24 благодаря переходу Эрика Карлссона. «Пингвинз» начали далеко не идеально (6 поражений в 13 матчах), но Евгений Малкин с первых игр забрался в список лучших бомбардиров (8+8) и продолжает доказывать статус легенды НХЛ.
От звезд «Питтсбурга» зависит почти все в этом сезоне, и хочется верить, что Малкин не подведет. Причин для спада предвидеть трудно – Евгений держит форму в предсезонке и не бывает замешан в скандалах. В личной жизни – порядок, а значит, на лед, скорее всего, выходит с полной уверенностью в себе. Вклад второй половинки Малкина в его успехи ничуть не мал.
Супруга Евгения – Анна Кастерова – пример человека, который сделал себя сам. Девушка из скромной семьи, родилась в подмосковном Зеленограде. Но даже с таким жизненным стартом она стала знаменитой телеведущей, женой большого хоккеиста и счастливой мамой.
Кастерова закончила психологический факультет МГПУ и уже в 22 года устроилась на ТНТ редактором передачи «Москва: Инструкция по применению».
В 26 лет Кастерова становится ведущей «Вестей». А ещё через пару лет приходит в программу «Большой спорт». В 2014 году она — многообещающая журналистка на ТВ со стремительно развивающейся карьерой, он – успешный нападающий НХЛ и сборной России. Анна Кастерова и Евгений Малкин вместе уже 7 лет.
«Испытываю определенное давление и искренне иногда завидую людям, кто счастлив в своем теле, выбирает бодипозитив. Но мое, так скажем, спортивное счастье — в другом: в стройности и размере S».
31 мая 2016 года Кастерова родила сына Никиту – в этот же день «Питтсбург» стартовал в розыгрыше Кубка Стэнли, а 12 июня «Пингвинз» одержали победу в шестом матче со счётом 3:1 и выиграли четверый Кубок в своей истории.
Чуть позже пара поженилась в Нью-Йорке.
2017 год — на чемпионском параде в честь пятого Кубка Стэнли!
Потомучто в камментах сразу всплывают альфа-самцы и начинают оценивать и критиковать женщин, которые им бы даже подошвы своих ботинок облизать не дали)).
Ага, на телевидении без блата до вестей добраться... Забыли упомянуть через сколько коек это надо было сделать. Ждала момента и какого-нибудь состоятельного и все сошлось...