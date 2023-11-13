Супруга Евгения Малкина построила карьеру из Зеленограда и помогает мужу быть одним из лучших в НХЛ даже в 37 лет

Летом «Питтсбург» стал одной из самых интересных команд сезона-2023/24 благодаря переходу Эрика Карлссона. «Пингвинз» начали далеко не идеально (6 поражений в 13 матчах), но Евгений Малкин с первых игр забрался в список лучших бомбардиров (8+8) и продолжает доказывать статус легенды НХЛ.

От звезд «Питтсбурга» зависит почти все в этом сезоне, и хочется верить, что Малкин не подведет. Причин для спада предвидеть трудно – Евгений держит форму в предсезонке и не бывает замешан в скандалах. В личной жизни – порядок, а значит, на лед, скорее всего, выходит с полной уверенностью в себе. Вклад второй половинки Малкина в его успехи ничуть не мал.

Супруга Евгения – Анна Кастерова – пример человека, который сделал себя сам. Девушка из скромной семьи, родилась в подмосковном Зеленограде. Но даже с таким жизненным стартом она стала знаменитой телеведущей, женой большого хоккеиста и счастливой мамой.

Кастерова закончила психологический факультет МГПУ и уже в 22 года устроилась на ТНТ редактором передачи «Москва: Инструкция по применению».

В 26 лет Кастерова становится ведущей «Вестей». А ещё через пару лет приходит в программу «Большой спорт». В 2014 году она — многообещающая журналистка на ТВ со стремительно развивающейся карьерой, он – успешный нападающий НХЛ и сборной России. Анна Кастерова и Евгений Малкин вместе уже 7 лет.

«Испытываю определенное давление и искренне иногда завидую людям, кто счастлив в своем теле, выбирает бодипозитив. Но мое, так скажем, спортивное счастье — в другом: в стройности и размере S».

31 мая 2016 года Кастерова родила сына Никиту – в этот же день «Питтсбург» стартовал в розыгрыше Кубка Стэнли, а 12 июня «Пингвинз» одержали победу в шестом матче со счётом 3:1 и выиграли четверый Кубок в своей истории.

Чуть позже пара поженилась в Нью-Йорке.

2017 год — на чемпионском параде в честь пятого Кубка Стэнли!