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Супруга Евгения Малкина построила карьеру из Зеленограда и помогает мужу быть одним из лучших в НХЛ даже в 37 лет

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Летом «Питтсбург» стал одной из самых интересных команд сезона-2023/24 благодаря переходу Эрика Карлссона. «Пингвинз» начали далеко не идеально (6 поражений в 13 матчах), но Евгений Малкин с первых игр забрался в список лучших бомбардиров (8+8) и продолжает доказывать статус легенды НХЛ.

От звезд «Питтсбурга» зависит почти все в этом сезоне, и хочется верить, что Малкин не подведет. Причин для спада предвидеть трудно – Евгений держит форму в предсезонке и не бывает замешан в скандалах. В личной жизни – порядок, а значит, на лед, скорее всего, выходит с полной уверенностью в себе. Вклад второй половинки Малкина в его успехи ничуть не мал.

Супруга Евгения – Анна Кастерова – пример человека, который сделал себя сам. Девушка из скромной семьи, родилась в подмосковном Зеленограде. Но даже с таким жизненным стартом она стала знаменитой телеведущей, женой большого хоккеиста и счастливой мамой.

Кастерова закончила психологический факультет МГПУ и уже в 22 года устроилась на ТНТ редактором передачи «Москва: Инструкция по применению».

В 26 лет Кастерова становится ведущей «Вестей». А ещё через пару лет приходит в программу «Большой спорт». В 2014 году она — многообещающая журналистка на ТВ со стремительно развивающейся карьерой, он – успешный нападающий НХЛ и сборной России. Анна Кастерова и Евгений Малкин вместе уже 7 лет.

 

«Испытываю определенное давление и искренне иногда завидую людям, кто счастлив в своем теле, выбирает бодипозитив. Но мое, так скажем, спортивное счастье — в другом: в стройности и размере S».

31 мая 2016 года Кастерова родила сына Никиту – в этот же день «Питтсбург» стартовал в розыгрыше Кубка Стэнли, а 12 июня «Пингвинз» одержали победу в шестом матче со счётом 3:1 и выиграли четверый Кубок в своей истории.

Чуть позже пара поженилась в Нью-Йорке.

2017 год — на чемпионском параде в честь пятого Кубка Стэнли!

11 комментариев

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Спартак на месте
Из Зеленограда вырвалась, ничего себе. Как будто это деревушка за Байкалом, где нет электричества.
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Vitaly Vladimirov
Помню шоркалась по программам у Дудя( Удар головой или как там) и просила Бубнова пристроить ее К(кормилицу) к Кержакову, хоть к кому-нибудь )))
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rdyabin@icloud.com
Обожаю такие новости.
Потомучто в камментах сразу всплывают альфа-самцы и начинают оценивать и критиковать женщин, которые им бы даже подошвы своих ботинок облизать не дали)).
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Жэд Кэлэд
Без надутых губ и с + пару кг веса выглядела бы намного лучше.
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Van BilVit
Красивый пингвинчик)
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ABarca777
К чему этот текст. Мерантильно выбрала, облегчив себе жизнь. Они внешне не сопоставимы, но поскольку Малкин ведомый, Кастерова там всем рулит. Плюс про размер S. Она накачала грудь и губы и глаза расширила. Стала такой же куклой как все.
Ага, на телевидении без блата до вестей добраться... Забыли упомянуть через сколько коек это надо было сделать. Ждала момента и какого-нибудь состоятельного и все сошлось...
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Denis Akhmarov
я только не понял как она "помогает мужу быть одним из лучших в НХЛ" ?
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ТимТалер
Самой короткой дорогой в постель к миллионеру. Через Матч ТВ ) Зеленоград может гордиться М. Ереминым, С. Самсоновым, П. Порядиным, В.Пономаревым.
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Syndycate
Ответ Спартак на месте
Из Зеленограда вырвалась, ничего себе. Как будто это деревушка за Байкалом, где нет электричества.
Ну в Москве многие так и думают) То, что за пределами Москвы - деревня)
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svolota84
Ответ Syndycate
Ну в Москве многие так и думают) То, что за пределами Москвы - деревня)
Зеленоград - это район Москвы, пусть и территориально за МКАДом, но это явно не деревушка за Байкалом
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