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Виктория Синицина поделилась кадрами со свадьбы Максима Ковтуна и Евгении Левановой 📸

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Виктория Синицына поделилась кадрами со свадьбы Максима Ковтуна и Евгении Левановой. Напомним, что чемпион Европы в одиночном фигурном катании и пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике поженились в начале этого месяца.

Олимпийские чемпионы Виктория Синицына и Никита Кацалапов отлично провели время на свадьбе Максима и Евгении. Впечатлениями и кадрами Виктория поделилась в своих социальных сетях.

 

 

 

1 комментарий

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StillInTheGame
Синицына саламистая, конечно
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