Виктория Синицина поделилась кадрами со свадьбы Максима Ковтуна и Евгении Левановой 📸

Виктория Синицына поделилась кадрами со свадьбы Максима Ковтуна и Евгении Левановой. Напомним, что чемпион Европы в одиночном фигурном катании и пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике поженились в начале этого месяца.

Олимпийские чемпионы Виктория Синицына и Никита Кацалапов отлично провели время на свадьбе Максима и Евгении. Впечатлениями и кадрами Виктория поделилась в своих социальных сетях.