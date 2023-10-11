❤️ 🇷🇺 «Мой дом в России». Дарио Чиризано заявил, что будет выступать в паре с Пасечник

Потрясающие новости вчера порадовали любителей фигурного катания - Дарио Чиризано снова в строю!

В СМИ попала информация, что Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано встали в пару. Фигуристы начали работу под руководством Анжелики Крыловой.

Теперь мы можем быть точно уверены в достоверности информации, поскольку это подтвердил сам фигурист.

«Вот и закончилась моя «Одиссея», я вернулся домой. Всегда это знал, но на расстоянии прочувствовал полностью - мой дом в России.

Много всего хочется сказать, но начну по порядку. Прежде всего хочу еще раз поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении последних 9 месяцев. Это было непростое, но очень интересно время, насыщенное разными событиями. За это короткое время мне пришлось принять много важных решений, связанных с продолжением моей карьеры.

Когда в январе наша пара с Ирой прекратила свое существование надо было все переосмыслить и двигаться вперед. Я не горел желанием уезжать из России и не гнался за международными стартами.

На тот момент для меня в России не было подходящей свободной девочки. Когда я попробовал с Денисой, то подумал: «Почему нет?». Моя семья поддержала меня и морально, и финансово. Я не приемлю, чтобы родители партнерши платили за меня. Для меня принципиально важно быть на равных.

Так получилось, что наша пара с Денисой не состоялась. Чтобы пара сложилась, должно совпасть очень много факторов и не все зависит от наших желаний. Главное, что мы остались хорошими друзьями, что мы поняли друг друга и приняли эту ситуацию без всяких обид.

Для нас обоих это был очень хороший опыт, мы съездили на стейдж в Канаду, это была моя давняя мечта и Денисы тоже. Я очень рад, что снова поработал с Барбарой и ее тренерским штабом. Барбару я знаю уже много лет, я все эти годы был с ней в контакте, она поздравляла меня с победами и радовалась за меня, я ее очень люблю и благодарю за понимание. Это профессионал с большой буквы. Тоже самое могу сказать о всем тренерском штабе, это крутые специалисты, и Роберто, и Корадо, и Лукаш.

А сейчас я уже дома, впереди много работы! Меня не пугает отсутствие международных стартов, так как в России много сильных пар и если ты выдерживаешь внутреннюю конкуренцию, то тебе уже не страшны никакие международные соревнования.

Ну и хочу сказать, все что не делается, все к лучшему.

Мы с Лизой начинаем наш путь!» - заявил Чиризано.

Напомним, что мать Чиризано - русская, отец - итальянец. Фигурист родился на Апеннинах, но с пяти лет проживает в России.

Ранее Чиризано выступал в паре с Ириной Хаврониной.