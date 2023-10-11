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😨 Берегись, Фьюри! Нганну настолько силен, что случайно разбил входную дверь. Боец стал героем соцсетей благодаря скрытым камерам 🎥

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Фрэнсис Нганну Фрэнсис Нганну
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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну стал героем соцсетей.

Скрытая камера зафиксировала забавный инцидент с участием бойца, который многие посчитали постановочным. Но нет, это правда.

В прошлые выходные Фрэнсис Нганну случайно разбил входную дверь магазина.

Владелец был в ярости, но узнав кто это, быстро успокоился, и даже сфотографировался со звездой спорта. Разумеется, Нганну возместит убытки владельцу.

1 комментарий

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Безенчук и нимфы
Ну раз возместит то почему бы не сфотографироваться.
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