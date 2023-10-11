🚨 Флойд Мейвезер отправит на помощь ЦАХАЛ личный самолет, загруженный продуктами и бронежилетами. Боксер выразил полную поддержку Израилю

Многократный экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший объявил о полной поддержке Израиля в конфликте с Палестиной.

Боец поделился сообщением в соцсетях: «Я поддерживаю Израиль».

Более того, американский боксер ограничится не только словами.

По информации Daily Loud, Флойд готовит для отправки личный самолет Air Mayweather (стоимостью $60 млн), который будет снаряжен продовольствием и бронежилетами для ЦАХАЛ.

В число экипажа самолета войдут ветераны армии и ВВС США.