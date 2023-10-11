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🚨 Флойд Мейвезер отправит на помощь ЦАХАЛ личный самолет, загруженный продуктами и бронежилетами. Боксер выразил полную поддержку Израилю

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Флойд Мейвезер-младший Флойд Мейвезер-младший
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Многократный экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший объявил о полной поддержке Израиля в конфликте с Палестиной.

Боец поделился сообщением в соцсетях: «Я поддерживаю Израиль».

Более того, американский боксер ограничится не только словами.

По информации Daily Loud, Флойд готовит для отправки личный самолет Air Mayweather (стоимостью $60 млн), который будет снаряжен продовольствием и бронежилетами для ЦАХАЛ.

В число экипажа самолета войдут ветераны армии и ВВС США.

«ХАМАС - это не народ Палестины, а террористическая группировка, которая покушается на невинные жизни. Я поддерживаю всех людей и желаю благополучного возвращения домой всем американцам и израильтянам, а также всех, кого держат в качестве заложников. Это ужасные военные преступления», - добавил Флойд.

5 комментариев

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Александр Толмаков
ЦАХАЛ, считается самой технологичной армией мира. отправлять туда жратву и броники, все равно, что отправлять на помойку. ЦАХАЛ также в данный момент ежечасно совершает военные преступления в отношении народа Палестины, который по словам Флойда не имеет отношения к ХАМАС 🤷🏿‍♂️ преступления
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Cyle Rayner
лучше бы отправил продукты своим соплеменникам африканцам, которые страдают от голода и жажды
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Евгений Кондратьев
да, да. почитайте историю и все поймете. Когда евреям создали государство, так они начали отбивать новые земли и убивать деревни целые с арабами. а сейчас ноются. не зря их никто и нигде не любит. получается даже так что массоны сами уничтожают евреев, т.к. десятилетиями стравливали их с арабами
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dbraver
Шакур Стивенсон: «Мейвезер – самый умный боец в истории бокса». Несомненно!
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