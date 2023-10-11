🚨 Флойд Мейвезер отправит на помощь ЦАХАЛ личный самолет, загруженный продуктами и бронежилетами. Боксер выразил полную поддержку Израилю
Многократный экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший объявил о полной поддержке Израиля в конфликте с Палестиной.
Боец поделился сообщением в соцсетях: «Я поддерживаю Израиль».
Более того, американский боксер ограничится не только словами.
По информации Daily Loud, Флойд готовит для отправки личный самолет Air Mayweather (стоимостью $60 млн), который будет снаряжен продовольствием и бронежилетами для ЦАХАЛ.
В число экипажа самолета войдут ветераны армии и ВВС США.
«ХАМАС - это не народ Палестины, а террористическая группировка, которая покушается на невинные жизни. Я поддерживаю всех людей и желаю благополучного возвращения домой всем американцам и израильтянам, а также всех, кого держат в качестве заложников. Это ужасные военные преступления», - добавил Флойд.
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