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🤪 Диллон Дэнис и Логан Пол заключили безумное пари. Теперь вы точно знаете, кого поддерживать в этом поединке

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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Диллон Дэнис и Логан Пол заключили ставку перед боксерским поединком, намеченным на октябрь.

Бойцы выступят в карде турнира, который возглавит бой между блогером KSI и Томми Фьюри. Бой запланирован на 14 октября. Место действия: Манчестер.

Пожалуй, только ленивый не слышал о помешательстве Дэниса на девушке Пола. Он неустанно провоцирует Логана, публикуя компрометирующие фотографии и видео его невесты Нины.

Теперь же Диллон Дэнис предложил Логану Полу пари - он станет свидетелем на свадьбе блогера, если победит его.

А сам Логан Пол недавно предложил более классический вариант - ставку. Только не Денису, а его другу - Конору Макгрегору.

«Если ты так уверен в своем мальчике, у меня есть предложение для тебя. Я бы заключил пари с Диллоном, но он бомжара. Я ставлю $1 млн, что побью твоего мальчика. Я знаю, что у тебя есть деньги. Два болвана, одна ночь. Я грохну вас обоих», - заявил Пол.

Ирландец не остался в сторону, пообещав Дэнису: «Если вы зажгете, то я устрою вам реванш в ММА». Что касается ставки - ирландец поступил хитрее. Конор поставил в букмекерской конторе на победу Дэниса $200 тысяч. Победа Диллона принесет ирландцу в семь раз больше!

Слишком много денег!

1 комментарий

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Egorushka56
Два дебила - это сила! Хотя нет, их же три..
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