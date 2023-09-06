Шон Стрикленд уже дважды подрался в Австралии, хотя до поединка с Адесаньей еще четыре дня. Один бой даже может привести его в суд 😱
Боец UFC Шон Стрикленд подал пример другим бойцам, как нужно взаимодействовать с болельщиками.
Через несколько дней американцу предстоит титульный поединок против Исраэля Адесаньи, но частичку соперника он начал бить уже сегодня. Досталось фанату новозеландца.
А еще претендент устроил спарринг с болельщиком после пресс-конференции.
«Я всего день в Австралии, но уже успел зарубиться. Сначала мне показалось, что этот парень просто хочет сфотографироваться со мной. Любой может сделать это, я обожаю фанатов. Но если ты подходишь ко мне и открываешь свой чертов рот – я тебе вмажу», - заявил Стрикленд.
Звучит жестко, а на деле, даже мило.
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