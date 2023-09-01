Sportsdaily
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«Чудесный дуэт». Шевченко и Ежлов снова показали красоту

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В конце августа тренер танцоров на льду Елена Масленникова рассказала о подготовке своей группы к сезону, выделив пару Сони Шевченко и Андрея Ежлова:

«Чудесный дуэт, энергичные спортсмены, красивые, статные. Как мне кажется, это пара со своим лицом.

Для молодых ребят это хороший пример, потому что Соня с прежним партнером Игорем Еременко выступала на высоком уровне. С Андреем они полны желания прогрессировать.

Безусловно, это случится не завтра, в этом сезоне паре надо о себе заявить, оказаться в центре внимания, а не просто быть статистами. Да и само присутствие взрослой пары в группе очень подстегивает и мотивирует молодых. Работать с Соней и Андреем для меня одно удовольствие».

На днях дуэт порадовал фанатов красивой тренировкой:

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