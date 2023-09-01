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В ряду самокатчиков пополнение. Энтони Джошуа беспределит на улицах Лондона 🚨

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Британский боксер Энтони Джошуа был замечен на электросамокате в Лондоне.

Боксер опубликовал кадры, на которых он путешествует по улицам столицы Великобритании. А не стоило.

Джошуа катался на самокате Inokim, который стоит не менее £1000.

В правилах Transport for London сказано, что на электросамокатах запрещено ездить по дорогам общего пользования - только в том случае, если вы используете арендуемое ТС.

Это связано с тем, что не у всех электросамокатов есть номерные знаки, сигнализация и задние фонари.

Также запрещено использование электросамокатов в общественных местах. Полиция имеет право конфисковать транспортное средство.

«Аренда электросамокатов - это единственный способ легально ездить по дорогам общего пользования или в других общественных местах Лондона - и даже это ограничено конкретными районами», - заявляет организация.

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