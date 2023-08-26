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Сын Шумахера сидит без гонок из-за слабых результатов. Зато познакомился с датской моделью – бывшей девушкой игрока Бундеслиги🔥🔥🔥

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Мик Шумахер проводит сезон без гонок: после трех неубедительных лет в «Хаасе» сын легенды Формулы-1 стал резервным пилотом Mercedes и McLaren.

В этом году Мик почти не садился в кокпит, но у него не такой скучный период, как может показаться. Шумахер начал отношения с датской моделью Лайлой Хасанович.

Лайла родом из Копенгагена и имеет боснийские корни. Впервые с рядом Миком она была замечена на Гран-при Бельгии месяц назад.

Пара призналась в отношениях недавно: Шумахер выложил фотографию, на которой они с Лайлой запечатлены на яхте.

The couple have made their relationship public

Лайла – бывшая финалистка конкурса «Мисс Дания». Ранее она встречалась со звездой «Вольфсбурга» Йонасом Виндом, но в начале этого года они расстались.

Mick Schumacher has found love in Laila Hasanovic
Laila works as a model
She has an impressive 191,000 followers on social media
Laila Hasanovic hails from Copenhagen and is part Bosnian
The blonde bombshell is a former Miss Denmark finalist
Laila uploaded the picture with Schumacher alongside a heart emoji
Laila Hasanovic Wiki, Biography, Age, Height, Boyfriend, Ethnicity, Career, Net Worth

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Laila Hasanovic: "Jeg har altid denne læbepomade med mig uanset hvilken sæson, det er." | costume.dk

Laila Hasanovic (@lailahasanovic) posted on Instagram: “sun kissed” • Aug 7, 2020 at 1:28pm UTC

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3 комментария

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zzidan
Красивая девушка
+4
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Arty Novikoff
Ответ АМ АМ
Нет силикона
Еще не вечер. Только познакомились.
+4
0
+4
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АМ АМ
Нет силикона
0
0
0
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