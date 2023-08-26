Мик Шумахер проводит сезон без гонок: после трех неубедительных лет в «Хаасе» сын легенды Формулы-1 стал резервным пилотом Mercedes и McLaren.

В этом году Мик почти не садился в кокпит, но у него не такой скучный период, как может показаться. Шумахер начал отношения с датской моделью Лайлой Хасанович.

Лайла родом из Копенгагена и имеет боснийские корни. Впервые с рядом Миком она была замечена на Гран-при Бельгии месяц назад.

Пара призналась в отношениях недавно: Шумахер выложил фотографию, на которой они с Лайлой запечатлены на яхте.

Лайла – бывшая финалистка конкурса «Мисс Дания». Ранее она встречалась со звездой «Вольфсбурга» Йонасом Виндом, но в начале этого года они расстались.

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