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🔫 «Выстрел в пустоту». О'Мэлли предложил Конору совместный турнир UFC в декабре, но не понял его ответ 🗿

Шон О'Мэлли Шон О'Мэлли
Алджамейн Стерлинг Алджамейн Стерлинг
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Конор Макгрегор Конор Макгрегор
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Новоиспеченный чемпион UFC Шон О'Мэлли раскрыл сообщение, которое он получил от Конора Макгрегора после победы над Алджамейном Стерлингом.

«Конор впервые написал мне. Он заявил: «Детка, мы сделали это». А я ответил: «Мы, черт возьми, смогли».

Я спросил его, возглавит ли он турнир в декабре, предложив себя в соглавном бою. Он сказал: «выстрел в пустоту». Я не знаю, что это значит.

Надеюсь, что это «да» на гребанном ирландском», - признался О'Мэлли.

Напомним, что Конор не дрался с июля 2021 года, где проиграл Дастину Порье.

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