Новоиспеченный чемпион UFC Шон О'Мэлли раскрыл сообщение, которое он получил от Конора Макгрегора после победы над Алджамейном Стерлингом.

«Конор впервые написал мне. Он заявил: «Детка, мы сделали это». А я ответил: «Мы, черт возьми, смогли».

Я спросил его, возглавит ли он турнир в декабре, предложив себя в соглавном бою. Он сказал: «выстрел в пустоту». Я не знаю, что это значит.

Надеюсь, что это «да» на гребанном ирландском», - признался О'Мэлли.

Напомним, что Конор не дрался с июля 2021 года, где проиграл Дастину Порье.