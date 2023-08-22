Комментатор UFC Джо Роган, известный не только любовью к MMA, но и переживаниями за проблемы Калифорнии, поднял очередную социальную тему в эфире своего подкаста.

56-летний американец считает, что люди, возглавляющие программы по борьбе с бездомностью, не заинтересованы в решении этой проблемы.

«Люди, управляющие всякими программами для бездомных в штате, зарабатывают $250 тысяч в год и не имеют стимула решать эту проблему. Если они это сделают, то останутся без работы. Поэтому они просто «управляют» фондами и просят больше финансирования. Им выделяют миллиарды ежегодно», - заявил Роган.

В соцсетях поддержали комментатора.

💭 «Люди закроют глаза на многое за славную четверть миллиона.

💭 «Верно, все забывают и стимуле. Зачем кому-то решать проблему, если само ее существование служит для них средством обогащения?»

💭 «Было бы славно, если б люди поняли самую важную основу экономики: «Людям нужен стимул».

💭 «Если наше правительство создает финансовые условия, чтобы не решать существующую проблему, то никого не должно удивлять, когда эти проблемы не решаются».

💭 «Нет проблемы бездомности, есть проблемы бюрократию».

💭 «Интересный взгляд».