🤔 «Если они это сделают, то останутся без работы». Джо Роган знает, почему в Калифорнии так много бездомных. Все из-за фондов помощи бездомным 🤯
Комментатор UFC Джо Роган, известный не только любовью к MMA, но и переживаниями за проблемы Калифорнии, поднял очередную социальную тему в эфире своего подкаста.
56-летний американец считает, что люди, возглавляющие программы по борьбе с бездомностью, не заинтересованы в решении этой проблемы.
«Люди, управляющие всякими программами для бездомных в штате, зарабатывают $250 тысяч в год и не имеют стимула решать эту проблему. Если они это сделают, то останутся без работы. Поэтому они просто «управляют» фондами и просят больше финансирования. Им выделяют миллиарды ежегодно», - заявил Роган.
В соцсетях поддержали комментатора.
💭 «Люди закроют глаза на многое за славную четверть миллиона.
💭 «Верно, все забывают и стимуле. Зачем кому-то решать проблему, если само ее существование служит для них средством обогащения?»
💭 «Было бы славно, если б люди поняли самую важную основу экономики: «Людям нужен стимул».
💭 «Если наше правительство создает финансовые условия, чтобы не решать существующую проблему, то никого не должно удивлять, когда эти проблемы не решаются».
💭 «Нет проблемы бездомности, есть проблемы бюрократию».
💭 «Интересный взгляд».
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