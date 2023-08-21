😈😈😈 Диллон Дэнис травит в соцсетях Логана Пола и его невесту Нину - боец намекает на измены девушки и съемки в порно. Им предстоит бой 14 октября
14 октября в Манчестере (Великобритания) состоится поединок между блогером Логоном Полом (брат Джейка) и бойцом Bellator Диллоном Дэнисом.
В связи с этим событием Дэнис устроил настоящую травлю сопернику в соцсетях.
Диллон завали свою страницу в соцсетях провокационными постами, связанными с Ниной (девушка Логана). Боец намекает на большое количество мужчин, которое было у девушки до Пола. А может и не до.
Началось все с фото, на котором сам Диллон обнимается с Ниной.
Диллон активно намекает на романтические отношения с Ниной.
Боец добрался даже до Эндрю Тейта, который уже не мог игнорировать происходящее.
«Я очень старался не вмешиваться в это. И продолжаю оставаться в стороне. Но когда я открыл свой почтовый ящик, то увидел сообщение от Диллона, и он действительно не лжет», - написал Тейт.
Речь идет о фотографии, которая положит конец поединку, помолвке Пола, а также может отправить Диллона в тюрьму.
Дэнис посвятил уже несколько сотен постов девушке Пола.
Логану даже пришлось отключить комментарии на своей странице.
Как оцените подобные методы?
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