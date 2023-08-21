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😈😈😈 Диллон Дэнис травит в соцсетях Логана Пола и его невесту Нину - боец намекает на измены девушки и съемки в порно. Им предстоит бой 14 октября

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Диллон Дэнис Диллон Дэнис
Эндрю Тейт
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

14 октября в Манчестере (Великобритания) состоится поединок между блогером Логоном Полом (брат Джейка) и бойцом Bellator Диллоном Дэнисом.

В связи с этим событием Дэнис устроил настоящую травлю сопернику в соцсетях.

Диллон завали свою страницу в соцсетях провокационными постами, связанными с Ниной (девушка Логана). Боец намекает на большое количество мужчин, которое было у девушки до Пола. А может и не до.

Началось все с фото, на котором сам Диллон обнимается с Ниной.

Диллон активно намекает на романтические отношения с Ниной.

Боец добрался даже до Эндрю Тейта, который уже не мог игнорировать происходящее.

«Я очень старался не вмешиваться в это. И продолжаю оставаться в стороне. Но когда я открыл свой почтовый ящик, то увидел сообщение от Диллона, и он действительно не лжет», - написал Тейт.

Речь идет о фотографии, которая положит конец поединку, помолвке Пола, а также может отправить Диллона в тюрьму.

Дэнис посвятил уже несколько сотен постов девушке Пола.

Логану даже пришлось отключить комментарии на своей странице.

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3 комментария

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Боевой Бурят Путина
Это еще со времен Пушкина традиция. Дуэль с Дантесом во многом состоялась из-за распускаемых слухов о супружеской неверности его жены
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Плацкарт Вагоныч
Набросил так набросил :D
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-1
0
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