14 октября в Манчестере (Великобритания) состоится поединок между блогером Логоном Полом (брат Джейка) и бойцом Bellator Диллоном Дэнисом.

В связи с этим событием Дэнис устроил настоящую травлю сопернику в соцсетях.

Диллон завали свою страницу в соцсетях провокационными постами, связанными с Ниной (девушка Логана). Боец намекает на большое количество мужчин, которое было у девушки до Пола. А может и не до.

Началось все с фото, на котором сам Диллон обнимается с Ниной.

Диллон активно намекает на романтические отношения с Ниной.

Боец добрался даже до Эндрю Тейта, который уже не мог игнорировать происходящее.

«Я очень старался не вмешиваться в это. И продолжаю оставаться в стороне. Но когда я открыл свой почтовый ящик, то увидел сообщение от Диллона, и он действительно не лжет», - написал Тейт.

Речь идет о фотографии, которая положит конец поединку, помолвке Пола, а также может отправить Диллона в тюрьму.

Дэнис посвятил уже несколько сотен постов девушке Пола.

Логану даже пришлось отключить комментарии на своей странице.

Как оцените подобные методы?