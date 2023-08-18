Льюис Хэмилтон может потерять свой первый чемпионский титул Формулы-1.

В 2008 году британец драматично взял трофей, опередив Фелипе Массу на одно очко.

Во время последней гонки сезона был спорный момент, в котором произошла авария Нельсона Пике-младшего, которая привела к победе Фернандо Алонсо.

Этот инцидент был назван «Crashgate», так как в конечном итоге он лишил Массу титула.

Теперь, по данным Reuters, бразилец готовит судебный иск после того, как появились слухи, что авария могла быть запланирована.

Лондонская компания Enyo Law заявила, что Масса является «жертвой заговора, совершенного лицами на самом высоком уровне FIA и руководством Формулы-1».

«Господин Масса является законным чемпионом 2008 года, а Формула-1 и FIA намеренно проигнорировали неправомерное поведение, которое лишило его титула.

Фелипе не может полностью оценить свои потери на данном этапе, но речь идет о десятках миллионов евро. Однако даже эти деньги не покрывают моральные и репутационные потери, понесенные гонщиком», - заявили адвокаты Массы.