Sportsdaily
Блог

💣 Ничего себе! У Хэмилтона могут отобрать первый чемпионский титул. Фелипе Масса уже готовит судебный иск

Формула-1 Формула-1
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Клубы Клубы
Фелипе Масса Фелипе Масса
Авто Авто

Льюис Хэмилтон может потерять свой первый чемпионский титул Формулы-1.

В 2008 году британец драматично взял трофей, опередив Фелипе Массу на одно очко.

Во время последней гонки сезона был спорный момент, в котором произошла авария Нельсона Пике-младшего, которая привела к победе Фернандо Алонсо.

Этот инцидент был назван «Crashgate», так как в конечном итоге он лишил Массу титула.

Теперь, по данным Reuters, бразилец готовит судебный иск после того, как появились слухи, что авария могла быть запланирована.

Лондонская компания Enyo Law заявила, что Масса является «жертвой заговора, совершенного лицами на самом высоком уровне FIA и руководством Формулы-1».

«Господин Масса является законным чемпионом 2008 года, а Формула-1 и FIA намеренно проигнорировали неправомерное поведение, которое лишило его титула.

Фелипе не может полностью оценить свои потери на данном этапе, но речь идет о десятках миллионов евро. Однако даже эти деньги не покрывают моральные и репутационные потери, понесенные гонщиком», - заявили адвокаты Массы.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kenny De Schepper
Адвокаты молодцы, льют наивному дурачку сказки в уши и разводят эту массу по полной. Очевидно, что никто не отберет у Льюиса заслуженный титул.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dahl
Ответ Kenny De Schepper
Адвокаты молодцы, льют наивному дурачку сказки в уши и разводят эту массу по полной. Очевидно, что никто не отберет у Льюиса заслуженный титул.
Адвокаты молодцы, льют наивному дурачку сказки в уши и разводят эту массу по полной. Очевидно, что никто не отберет у Льюиса незаслуженный титул.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий