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🙅 «Я бы предпочел обанкротить компанию, чем когда-либо позволить мужчине драться с женщиной». Масвидаль против общих соревнований между разными полами

Хорхе Масвидаль Хорхе Масвидаль
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Хорхе Масвидаль порассуждал на тему целесообразности общих соревнований между женщинами и трансгендерными спортсменами.

Экс-боец UFC признался, что не представляет себе эту идею.

«За долгие годы моей профессиональной карьеры, 28 лет пребывания в октагоне, я видел, что происходит, когда мужчины и женщины спаррингуют, выкладываюсь на полную. Это другой вид силы, это другая сила в связках. Тестостерон, плотность костей... Я бы никогда не стал бить женщину», - заявил Хорхе.

Тем не менее, Хорхе Масвидаль не против того, чтобы позволить женщинам конкурировать с мужчинами, если они считают себя способными. Боец отметил, что не видит ничего плохого и в поединках трансгендеров, но только между собой.

«Я бы предпочел обанкротить компанию, чем когда-либо позволить мужчине драться с женщиной, если только она не хочет перейти в мужской дивизион, потому что считает себя величайшей женщиной-бойцом всех времен, и хочет бороться с мужчинами... Это как транс-боец, нет никаких проблем, пока ты дерешься с другим трансом, понимаете?» - добавил Масвидаль.

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