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Звезды Формулы-1 умеют отдыхать: частные самолеты, вечеринки на Ибице и модные диджеи включены

Ланс Стролл Ланс Стролл
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Джордж Расселл Джордж Расселл
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Пьер Гасли Пьер Гасли
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Клубы Клубы
Ландо Норрис Ландо Норрис
Авто Авто

Они в буквальном смысле живут на высокой скорости, поэтому неудивительно, что звезды Формулы 1 летом любят расслабляться и передохнуть в абсолютной роскоши.

Гонщики Формулы-1 проводят лето так, что даже миллионеры-футболисты могут позавидовать.

Чемпион мира Макс Ферстаппен (25) его подруга-модель Келли Пике (34) наслаждалась романтическим отдыхом на Сардинии, куда прилетели на частном самолете. Пара отдыхала вместе с дочерью Келли от Даниила Квята.

27-летний Пьер Гасли и его девушка Кика Гомеш начали встречаться в прошлом году, а в начале 2023 года официально подтвердили свой роман в социальных сетях.

Пара провела время в Алгарве (Португалия) и опубликовала серию совместных фотографий.

Пьер расслаблялся в джакузи, загорал на пляже в компании Кики, играл в гольф и отлично проводил время.

Среди самых авантюрных пар — 25-летний британец Джордж Расселл и девушка инвестиционный брокер Кармен Мундт, которые вместе с 2020 года.

Пара отдыхает со своими семьями и проводит много времени в море, катаясь на байдарках, водных лыжах и гидроциклах.

Публикуя фотографии своих приключений, Джордж написал: «Очень весело пробовать что-то новое. Мне никогда не было очень комфортно в воде, но мне нравится выходить из зоны комфорта!».

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо вернулся в Формулу-1 на Гран-при Венгрии, а с тех пор, как сезон закончился, он наслаждался поездкой на Ибицу вместе с ди-джеями Мартином Гарриксом и Тиесто.

Гаррикс опубликовал в социальных сетях фотографию трио, наслаждающегося обедом, с подписью: «БЕЗУМНЫЙ день на Ибице!! спасибо за вечеринку под дождем».

Льюис Хэмилтон недавно опубликовал  снимок себя под водой, и хотя неизвестно, где в настоящее время он отдыхает, это, без сомнения, какое-то крутое место.

Льюису не привыкать к роскошным поездкам, ранее он путешествовал по Америке и Мексике в свободное от работы лето, а также наслаждался прогулками по Ямайке и  Коста-Рике.

Ходят слухи, что 38-летний гонщик встречается с 46-летней певицей Шакирой. Этим летом их неоднократно видели вместе.

Ланс Стролл умудрился разбить свою машину и упасть с лестницы на Гран-при Бельгии, так что, вероятно, он ждал летний отдых.

24-летний спортсмен поделился подборкой фотографий с подписью: «Летняя свалка», на которых он наслаждается мороженым и занимается вейксерфингом.

Недавно он опубликовал видео, как прыгает с яхты в кристально синее море, так что, похоже, Ландо Норрис наконец-то тоже отдыхает со своей семьей.

Но как только сезон закончился, 23-летний Ландо прыгнула в вертолет вместе с Максом Ферстаппеном, чтобы навестить их общего друга ди-джея Мартина Гаррикса.

Приятели вместе устроили вечеринку на танцевальном фестивале Tomorrowland в Бельгии.

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