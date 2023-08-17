Они в буквальном смысле живут на высокой скорости, поэтому неудивительно, что звезды Формулы 1 летом любят расслабляться и передохнуть в абсолютной роскоши.

Гонщики Формулы-1 проводят лето так, что даже миллионеры-футболисты могут позавидовать.

Чемпион мира Макс Ферстаппен (25) его подруга-модель Келли Пике (34) наслаждалась романтическим отдыхом на Сардинии, куда прилетели на частном самолете. Пара отдыхала вместе с дочерью Келли от Даниила Квята.

27-летний Пьер Гасли и его девушка Кика Гомеш начали встречаться в прошлом году, а в начале 2023 года официально подтвердили свой роман в социальных сетях.

Пара провела время в Алгарве (Португалия) и опубликовала серию совместных фотографий.

Пьер расслаблялся в джакузи, загорал на пляже в компании Кики, играл в гольф и отлично проводил время.

Среди самых авантюрных пар — 25-летний британец Джордж Расселл и девушка инвестиционный брокер Кармен Мундт, которые вместе с 2020 года.

Пара отдыхает со своими семьями и проводит много времени в море, катаясь на байдарках, водных лыжах и гидроциклах.

Публикуя фотографии своих приключений, Джордж написал: «Очень весело пробовать что-то новое. Мне никогда не было очень комфортно в воде, но мне нравится выходить из зоны комфорта!».

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо вернулся в Формулу-1 на Гран-при Венгрии, а с тех пор, как сезон закончился, он наслаждался поездкой на Ибицу вместе с ди-джеями Мартином Гарриксом и Тиесто.

Гаррикс опубликовал в социальных сетях фотографию трио, наслаждающегося обедом, с подписью: «БЕЗУМНЫЙ день на Ибице!! спасибо за вечеринку под дождем».

Льюис Хэмилтон недавно опубликовал снимок себя под водой, и хотя неизвестно, где в настоящее время он отдыхает, это, без сомнения, какое-то крутое место.

Льюису не привыкать к роскошным поездкам, ранее он путешествовал по Америке и Мексике в свободное от работы лето, а также наслаждался прогулками по Ямайке и Коста-Рике.

Ходят слухи, что 38-летний гонщик встречается с 46-летней певицей Шакирой. Этим летом их неоднократно видели вместе.

Ланс Стролл умудрился разбить свою машину и упасть с лестницы на Гран-при Бельгии, так что, вероятно, он ждал летний отдых.

24-летний спортсмен поделился подборкой фотографий с подписью: «Летняя свалка», на которых он наслаждается мороженым и занимается вейксерфингом.

Недавно он опубликовал видео, как прыгает с яхты в кристально синее море, так что, похоже, Ландо Норрис наконец-то тоже отдыхает со своей семьей.

Но как только сезон закончился, 23-летний Ландо прыгнула в вертолет вместе с Максом Ферстаппеном, чтобы навестить их общего друга ди-джея Мартина Гаррикса.

Приятели вместе устроили вечеринку на танцевальном фестивале Tomorrowland в Бельгии.