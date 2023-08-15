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Аннабель Морозов и Игорь Еременко уже начали тренировки в команде Анжелики Крыловой 📹

Игорь Еременко
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Аннабель Морозов и Игорь Еременко вернулись из США и приступили к тренировкам в команде Анжелики Крыловой.

Напомним, что в прошлом сезоне Аннабель Морозов выступала с Девидом Нарижным, их танцевальный дуэт распался перед чемпионатом России. Игорь Еременко в сезоне-2022/23 работал тренером с группами Ильи Авербуха. 

К Анжелике Крыловой обратился отец Аннабель – Николай Морозов и попросил, чтобы пара тренировалась под ее руководством в Москве.

Работа уже началась, а мы с нетерпением ждем результатов!

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