Аннабель Морозов и Игорь Еременко вернулись из США и приступили к тренировкам в команде Анжелики Крыловой.

Напомним, что в прошлом сезоне Аннабель Морозов выступала с Девидом Нарижным, их танцевальный дуэт распался перед чемпионатом России. Игорь Еременко в сезоне-2022/23 работал тренером с группами Ильи Авербуха.

К Анжелике Крыловой обратился отец Аннабель – Николай Морозов и попросил, чтобы пара тренировалась под ее руководством в Москве.

Работа уже началась, а мы с нетерпением ждем результатов!