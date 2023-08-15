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😞 Фантастическая история Конора Макгрегора и Ди Девлин уничтожена. Последние шесть лет ирландца = супружеский ад

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Конор Макгрегор Конор Макгрегор
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Вся Ирландия внимательно следит за личной жизнью Конора Макгрегора, который когда-то считался примерным семьянином.

Бывший чемпион UFC прошел через много скандалов: от обвинений в употреблении наркотиков до избиения пожилых людей.

Конор Макгрегор встречается со своей давней возлюбленной Ди Девлин еще с 2008 года. У пары трое детей, а скоро ожидается и четвертый.

Но не каждая хорошая история имеет счастливый конец.

Совсем недавно Конор был замечен в компании трех женщин, включая актрису и агента по недвижимости Жаклин Пиркл, которая сопровождала ирландца после вечеринки в ночном клубе Reign в Лондоне.

Куда же они пошли?

В июне боец уже был на грани уголовного преступления, когда был обвинен в изнасиловании после игры «Майами Хит». Изначально казалось, что дела ирландца очень плохи, но видеозаписи опровергли слова «жертвы», однако, добавили Конору очередное клеймо «изменника».

Но еще в 2017 году уроженка Ливерпуля Терри Мюррей заявила, что Макгрегор - отец ее дочери. В тот же год ирландец был замечен с певицей Ритой Ора, которая назвала их встречу «ночью свиданий».

В 2018 году Конор Макгрегор столкнулся с обвинениями в изнасиловании женщины в Дублине. Однако полиция отказалась предъявлять претензии из-за отсутствия доказательств. В 2022 году ирландец снова столкнулся с проблемами с законом - Конора обвинили в нападении на 40-летнюю ирландку Саманту Мерфи во время вечеринки на Ибице. Произошло это прямо на яхте бойца.

Недавно же были слухи об измене Макгрегора, когда его заметили в компании модели Камиллы Костек.

Camille Kostek shows off her stunning figure in tie-dye bikini | The Sun

Это что получается?

3 комментария

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OnTuMyC
это получается к пачке слухов добавился еще один. спортс и так желтушный стал так еще в блогах полный спид-инфо, астанавитесь уже
+4
0
+4
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Agent Smith
Они выглядят не просто как шл####, а как стреотипные шл#### из фильма👊🥃
0
0
0
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Agent Smith
При Лобове такого не было👊🥃
0
0
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