Вся Ирландия внимательно следит за личной жизнью Конора Макгрегора, который когда-то считался примерным семьянином.

Бывший чемпион UFC прошел через много скандалов: от обвинений в употреблении наркотиков до избиения пожилых людей.

Конор Макгрегор встречается со своей давней возлюбленной Ди Девлин еще с 2008 года. У пары трое детей, а скоро ожидается и четвертый.

Но не каждая хорошая история имеет счастливый конец.

Совсем недавно Конор был замечен в компании трех женщин, включая актрису и агента по недвижимости Жаклин Пиркл, которая сопровождала ирландца после вечеринки в ночном клубе Reign в Лондоне.

Куда же они пошли?

В июне боец уже был на грани уголовного преступления, когда был обвинен в изнасиловании после игры «Майами Хит». Изначально казалось, что дела ирландца очень плохи, но видеозаписи опровергли слова «жертвы», однако, добавили Конору очередное клеймо «изменника».

Но еще в 2017 году уроженка Ливерпуля Терри Мюррей заявила, что Макгрегор - отец ее дочери. В тот же год ирландец был замечен с певицей Ритой Ора, которая назвала их встречу «ночью свиданий».

В 2018 году Конор Макгрегор столкнулся с обвинениями в изнасиловании женщины в Дублине. Однако полиция отказалась предъявлять претензии из-за отсутствия доказательств. В 2022 году ирландец снова столкнулся с проблемами с законом - Конора обвинили в нападении на 40-летнюю ирландку Саманту Мерфи во время вечеринки на Ибице. Произошло это прямо на яхте бойца.

Недавно же были слухи об измене Макгрегора, когда его заметили в компании модели Камиллы Костек.

Это что получается?