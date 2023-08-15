Sportsdaily
Блог

🔞 «Единственный вид оргазма, который я испытываю...» Олимпийская чемпионка по гимнастике рассказала о своей главной слабости

Клубы Клубы
Анастасия Назаренко
художественная гимнастика художественная гимнастика
Гимнастика Гимнастика

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Назаренко рассказала в соцсетях интимные подробности своей жизни.

«Единственный вид оргазма, который я испытываю - это гастрономический 🤣», — написала девушка, выложив фотографии еды из рыбного ресторана Санкт-Петербурга.

В комментариях оценили юмор Назаренко.

💭 «Это у тебя от этой кухни язык так вывалился? 🙊🙈»

💭 «Ничто не сравнится с оргазмом, вызванным русской кухней! 🇷🇺🍽️».

💭 «Ну когда сидишь на диете пол жизни, то да в башке заводятся тараканы 😁».

💭 «Грация кошки, ловкость картошки».

Далее рубрика «Без комментариев».

Шибари. Слышали такое?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Веревочкин
я б поделился с ней сексом
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
banchik1
Вот такие материалы на нашем эротическом файте мы любим!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мишка Синайский
есть эксперты, подсказать, что там за блюдо на первом фото, напоминающее детскую отрыжку с котлетой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Don Cherry 67
Ответ Иван Веревочкин
я б поделился с ней сексом
она не про секс, а про оргазм. Осилишь, и фамилия не помеха?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий