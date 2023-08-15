🔞 «Единственный вид оргазма, который я испытываю...» Олимпийская чемпионка по гимнастике рассказала о своей главной слабости
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Назаренко рассказала в соцсетях интимные подробности своей жизни.
«Единственный вид оргазма, который я испытываю - это гастрономический 🤣», — написала девушка, выложив фотографии еды из рыбного ресторана Санкт-Петербурга.
В комментариях оценили юмор Назаренко.
💭 «Это у тебя от этой кухни язык так вывалился? 🙊🙈»
💭 «Ничто не сравнится с оргазмом, вызванным русской кухней! 🇷🇺🍽️».
💭 «Ну когда сидишь на диете пол жизни, то да в башке заводятся тараканы 😁».
💭 «Грация кошки, ловкость картошки».
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Шибари. Слышали такое?
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