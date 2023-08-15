Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Назаренко рассказала в соцсетях интимные подробности своей жизни.

«Единственный вид оргазма, который я испытываю - это гастрономический 🤣», — написала девушка, выложив фотографии еды из рыбного ресторана Санкт-Петербурга.

В комментариях оценили юмор Назаренко.

💭 «Это у тебя от этой кухни язык так вывалился? 🙊🙈»

💭 «Ничто не сравнится с оргазмом, вызванным русской кухней! 🇷🇺🍽️».

💭 «Ну когда сидишь на диете пол жизни, то да в башке заводятся тараканы 😁».

💭 «Грация кошки, ловкость картошки».

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