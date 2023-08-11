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💰❌💰Битве миллиардеров не быть? Цукерберг заявил, что хочет драться на профессиональной арене, а Маск жалуется на травмы

Марк Цукерберг Марк Цукерберг
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Илон Маск - Марк Цукерберг
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Поединок Марка Цукерберга и Илона Маска продолжает будоражить мировые соцсети.

На этот раз уже отличился Цукерберг, который пожелал, чтобы бой состоялся под эгидой ONE Championship.

«Не говорю за Илона, но поделюсь подробностями о следующем поединке, к которому я готовлюсь. Соревнуясь, я хочу делать это так, чтобы привлечь внимание к элитным спортсменам, находящимся на вершине нашего спорта. Вы сражаетесь, работая с профессиональными организациям, такими как UFC или ONE, чтобы это было интересно, создавая отличные турниры», - написал Цукерберг.

Пост Цукерберга был опубликован в ответ на последние заявления Маска о том, что их бой будет осуществляться их собственными корпорациями, а не какой-либо организацией ММА.

Судя по всему, миллиардеры зашли в тупик, где одному мешает травма, а второй хочет драться на профессиональной арене. А может быть этот поединок никому и не нужен?

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