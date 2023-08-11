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😰 «Не знаем, что будет с «Хрустальным». Ренат Лайшев высказался о строительстве ледового центра Тутберидзе

Ренат Лайшев Ренат Лайшев
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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о строительстве ледового центра Этери Тутберидзе.

«Не знаем, что будет с «Хрустальным», когда уедет Этери Георгиевна в свой центр. Как власть решит, так и будет. Центр Этери Тутберидзе будет при академии фигурного катания.

«Хрустальный» - маленький комплекс. Нет ни служебных помещений, ни комнат для отдыха - там очень тесно. Можно сказать, там одна арена и все. А в Ясеневе будут все условия, чтобы готовить для спорта высшего мастерства. В основном, Этери Георгиевна будет тренировать в своем центре», - Ренат Лайшев.

Жители района Ясенево негативно отреагировали на строительство спортивного комплекса.

В «Яндекс Картах» рейтинг нового комплекса устремился к нулю.

Причиной для недовольства стало решение построить центр, а не обещанный ранее парк.

Спортивный комплект должен открыться уже в сентябре 2023 года.

Люди разочарованы.

1 комментарий

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yak __1
Кто-то всегда будет недоволен....невозможно всем угодить!
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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