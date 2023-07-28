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😖 «Позор Сомали». Скандал на Всемирных студенческих играх: племянница чиновника показала худшее время в истории бега на 100 метров

FISU
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На Всемирных студенческих играх FISU случился исторический рекорд.

Бегунья из Сомали показала самое медленное время в истории 100-метрового забега.

Насра Абукар получила долю «славы» в соцсетях, показав время 21,81 секунды.

Многие удивлены решением Абукар участовавать с забеге, будучи неподготовленной и неопытной, но, кажется, в соцсетях нашли возможную причину.

Оказывает, что Басра - племянница Хадиджи Аден Дахира, являющегося старшим вице-президентом Сомалийской федерации легкой атлетики.

Дядя даже успел поздравить родственницу с попаданием в спринтерскую команду.

Министр спорта Сомали Мохамед Барре пообещал расследовать процесс отбора, который привел к тому, что Абукар оказалась на старте.

Он назвал случившееся «позором для Сомали».

7 комментариев

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На стометровке все очень очевидно. Но нам удивляться особо нечему, у нас примерно также чьи-то дети-племянники в 20 лет становятся замминистрами, директорами заводов, депутатами, чиновниками, управленцами. При примерно такой же квалификации, как у этой "спринтерши".
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У меня в универе так армяне 100 метров сдавали. Совсем не бежать стремно, а ускоряться - западло, видимо, не понт. Так и семенили. Один спринтер даже за 25 сек выбежал, кажется.
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Ответ Золото Винтаж
Ну ей же победу не присудили, пробежалась, кого она там задела?
вместо спортсменки, которая заслуживала выступить, бежала родственница чиновника, всё нормально?
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Ответ Золото Винтаж
Ну ей же победу не присудили, пробежалась, кого она там задела?
Профессиональный спортсмен с этой страны, остался дома курить бамбук. (Хотя мог себя зарекомендовать и глядишь получить стипендию или вообще уехать за другую страну выступать!) А этот пончик, который к спорту никакого отношения не имеет участвует в соревнованиях.
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Ответ sbvinn
У меня в универе так армяне 100 метров сдавали. Совсем не бежать стремно, а ускоряться - западло, видимо, не понт. Так и семенили. Один спринтер даже за 25 сек выбежал, кажется.
То есть, его бы Абукар обошла. Бинго! А говорят, не спринтерша)
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Ответ banchik1
То есть, его бы Абукар обошла. Бинго! А говорят, не спринтерша)
Ключевое слово "обошла" ))
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