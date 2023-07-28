7 комментариев

На Всемирных студенческих играх FISU случился исторический рекорд.

Бегунья из Сомали показала самое медленное время в истории 100-метрового забега.

Насра Абукар получила долю «славы» в соцсетях, показав время 21,81 секунды.

Многие удивлены решением Абукар участовавать с забеге, будучи неподготовленной и неопытной, но, кажется, в соцсетях нашли возможную причину.

Оказывает, что Басра - племянница Хадиджи Аден Дахира, являющегося старшим вице-президентом Сомалийской федерации легкой атлетики.

Дядя даже успел поздравить родственницу с попаданием в спринтерскую команду.

Министр спорта Сомали Мохамед Барре пообещал расследовать процесс отбора, который привел к тому, что Абукар оказалась на старте.

Он назвал случившееся «позором для Сомали».