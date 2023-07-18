Звезда тенниса Камила Джорджи поражает поклонников как на корте, так и за его пределами. Благодаря откровенным фотографиям спортсменка привлекла почти миллион подписчиков в соцсетях.

Несмотря на активную жизнь вне корта, итальянка утверждает, что полностью сосредоточена на своей игре. Возможно, даже слишком, потому что не завела друзей среди коллег.

Два года назад в интервью Tennis World USA на вопрос, есть ли у нее друзья в теннисе, Джорджи сказала: «Нет, я с ними соревнуюсь, но я считаю, что между нами по-прежнему хорошие отношения. В WTA очень хорошая атмосфера, но мои настоящие друзья занимаются точно не теннисистки».

Звезда итальянскоготенниса общается с художниками и поэтому проводит много времени в музеях.

«Когда я заканчиваю тренировку и иду с гулять с друзьями, мы говорим о других вещах, кроме тенниса, о других проектах, и мне это нравится. Они все художники, и как только у нас появляется возможность, мы организуем походы в музеи».

В этом году Джорджи приехала на «Уимблдон», но в первом круге уступила Варваре Грачевой.