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Звезда «Уимблдона» не смогла завести друзей на корте, но собрала миллионную аудиторию благодаря откровенным фото в нижнем белье 🔥🔥🔥

Камила Джорджи Камила Джорджи
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Звезда тенниса Камила Джорджи поражает поклонников как на корте, так и за его пределами. Благодаря откровенным фотографиям спортсменка привлекла почти миллион подписчиков в соцсетях.

Несмотря на активную жизнь вне корта, итальянка утверждает, что полностью сосредоточена на своей игре. Возможно, даже слишком, потому что не завела друзей среди коллег.

Camila Giorgi is a tennis star that competed at Wimbledon this year
Camila Giorgi esce di scena: occhi puntati su un'altra bellezza
But Giorgi has also created a strong following on social media

Два года назад в интервью Tennis World USA на вопрос, есть ли у нее друзья в теннисе, Джорджи сказала: «Нет, я с ними соревнуюсь, но я считаю, что между нами по-прежнему хорошие отношения. В WTA очень хорошая атмосфера, но мои настоящие друзья занимаются точно не теннисистки».

Giorgi shares raunchy pics of her posing in lingerie
Giorgi hasn't made any friends from her tennis competition

Звезда итальянскоготенниса общается с художниками и поэтому проводит много времени в музеях.

«Когда я заканчиваю тренировку и иду с гулять с друзьями, мы говорим о других вещах, кроме тенниса, о других проектах, и мне это нравится. Они все художники, и как только у нас появляется возможность, мы организуем походы в музеи».

В этом году Джорджи приехала на «Уимблдон», но в первом круге уступила Варваре Грачевой.

Camila Giorgi: "La mia vita è molto più del solo tennis, su mio padre si dicono tante falsità. Critiche? Non mi toccano" - Il Tennis italiano
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Giorgi, though, insists there is still a good professional relationship
Giorgi has non-tennis friends with whom she goes to museum

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