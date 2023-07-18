Блогер Хасбик выложил фан-постер новой игры UFC 5, на которой он стал главным лицом.

Bozedd - автор идеи, известный многочисленными работами по тематике MMA.

Отметим, что игра UFC 5 официально будет представлена в сентябре.

Фанаты по-разному отнеслись к постеру.

💭 «Я подумал, действительно ufc выложил 😂».

💭 «Кто-нибудь с Москвы в Дербент едет сегодня???»

💭 «У него не такие длинные руки».

💭 «Хасбик нехороший человек».

💭 «Я куплю эту игру, если ты ее подпишешь».

💭 «Легендарно».

💭 «EA, просто повтори».

Как вам постер?