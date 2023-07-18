🤩 Новая обложка UFC? Хасбик запостил фан дизайн новой игры EA Sports. Получилось круто
Блогер Хасбик выложил фан-постер новой игры UFC 5, на которой он стал главным лицом.
Bozedd - автор идеи, известный многочисленными работами по тематике MMA.
Отметим, что игра UFC 5 официально будет представлена в сентябре.
Фанаты по-разному отнеслись к постеру.
💭 «Я подумал, действительно ufc выложил 😂».
💭 «Кто-нибудь с Москвы в Дербент едет сегодня???»
💭 «У него не такие длинные руки».
💭 «Хасбик нехороший человек».
💭 «Я куплю эту игру, если ты ее подпишешь».
💭 «Легендарно».
💭 «EA, просто повтори».
Как вам постер?
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