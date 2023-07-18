😱 Ого! Джефф Монсон договорился о поединке с Олегом Тактаровым! На двоих им уже 107 лет, но вывеска все равно завораживает
Русский американец против американского россиянина.
Экс-чемпион UFC Олег Тактаров отреагировал на заявление Джеффа Монсона о том, что они могут провести поединок.
«Оппонент по прощальному бою пока не определен, но 4-го августа моим соперником станет Олег Тактаров. Это решилось только вчера. Я получил предложение и согласился. Поединок пройдет в Москве», - заявил Монсон.
Тактаров не подтвердил громкий анонс русского американца, но и не опроверг его:
«Не готов комментировать этот бой. Нужно решить несколько нюансов, чтобы этот поединок вообще состоялся в эту дату. Нужно еще обсудить все детали и основные моменты.
Есть еще вопросы к организации. Если решим все, тогда и поговорим о бое», - сказал Тактаров.
Похоже, что нас ждет неожиданный и интересный поединок двух топовых бойцов UFC. Пусть и в прошлом.
Напомним, что Тактарову 55 лет, а Монсону 52 года.
Ждете бой? Если да, то на кого поставите?
Что? Нас совершенно точно ждет скучный бой двух пенсионеров.