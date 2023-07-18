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😱 Ого! Джефф Монсон договорился о поединке с Олегом Тактаровым! На двоих им уже 107 лет, но вывеска все равно завораживает

Джефф Монсон Джефф Монсон
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Русский американец против американского россиянина.

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров отреагировал на заявление Джеффа Монсона о том, что они могут провести поединок.

«Оппонент по прощальному бою пока не определен, но 4-го августа моим соперником станет Олег Тактаров. Это решилось только вчера. Я получил предложение и согласился. Поединок пройдет в Москве», - заявил Монсон.

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Тактаров не подтвердил громкий анонс русского американца, но и не опроверг его:

«Не готов комментировать этот бой. Нужно решить несколько нюансов, чтобы этот поединок вообще состоялся в эту дату. Нужно еще обсудить все детали и основные моменты.

Есть еще вопросы к организации. Если решим все, тогда и поговорим о бое», - сказал Тактаров.

Похоже, что нас ждет неожиданный и интересный поединок двух топовых бойцов UFC. Пусть и в прошлом.

Напомним, что Тактарову 55 лет, а Монсону 52 года.

Ждете бой? Если да, то на кого поставите?

6 комментариев

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Parvoz 1
"Похоже, что нас ждет неожиданный и интересный поединок двух топовых бойцов UFC"

Что? Нас совершенно точно ждет скучный бой двух пенсионеров.
+4
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+4
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AF
очередной букмейкерский между собойчик
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АРХАТ
Тактаров Дольфа Лунгрена побил, а тут какой-то Монсон)
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napoli_14
Не. Не завораживает. Вот вообще.
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BOBBYHULL
Здоровья им!
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