Русский американец против американского россиянина.

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров отреагировал на заявление Джеффа Монсона о том, что они могут провести поединок.

«Оппонент по прощальному бою пока не определен, но 4-го августа моим соперником станет Олег Тактаров. Это решилось только вчера. Я получил предложение и согласился. Поединок пройдет в Москве», - заявил Монсон.

Тактаров не подтвердил громкий анонс русского американца, но и не опроверг его:

«Не готов комментировать этот бой. Нужно решить несколько нюансов, чтобы этот поединок вообще состоялся в эту дату. Нужно еще обсудить все детали и основные моменты.

Есть еще вопросы к организации. Если решим все, тогда и поговорим о бое», - сказал Тактаров.

Похоже, что нас ждет неожиданный и интересный поединок двух топовых бойцов UFC. Пусть и в прошлом.

Напомним, что Тактарову 55 лет, а Монсону 52 года.

Ждете бой? Если да, то на кого поставите?