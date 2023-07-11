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💵 Стало известно, сколько Фрэнсис Нганну заработает за поединок с Тайсоном Фьюри. Если кратко - во много-много раз больше, чем в UFC

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Ну и в чем он не прав?

Стало известно, сколько Фрэнсис Нганну заработает за боксерский поединок против Тайсона Фьюри.

Напомним, что экс-чемпион UFC со скандалом ушел из промоушена. Боец был недоволен низким гонораром.

Похоже, что скоро Фрэнсис раз и навсегда удовлетворит свои финансовые запросы. 28 октября в Эр-Рияде он проведет поединок против звезды тяжелого боксерского веса - Тайсона Фьюри.

Только официальный гонорар африканца за поединок составит £6 млн. Это уже в десять раз больше, чем его призовые за последний бой в UFC против Сирила Гана.

Ожидается, что с учетом всех бонусов и доли от продажи PPV, Нганну может заработать до £60 млн. Умопомрачительная сумма, особенно, если сравнить с доходом в UFC, где Фрэнсис был не рядовым бойцом, а чемпионом.

Мотивация бойца понятна, но чем руководствовался Дана Уайт?

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