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Конор МакГрегор раскрывает дату своего возвращения в UFC

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Конор Макгрегор Конор Макгрегор
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Конор МакГрегор сообщил, когда планирует вернуться в UFC, в уже удаленном твите.

34-летний МакГрегор не дрался с июля 2021 года, когда он проиграл свой бой Дастину Порье, получив серьезный перелом ноги в первом раунде.

Восстановившись после травмы МакГрегор появился в этом году в шоу The Ultimate Fighter в качестве одного из тренеров команды.

Как правило, два тренера шоу, которыми в данном случае являются МакГрегор и американец Майкл Чендлер, дерутся в конце сезона.

Конор подтвердил свое возвращение в Twitter, потом удалил пост…но интернет все помнит.

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