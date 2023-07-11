Конор МакГрегор сообщил, когда планирует вернуться в UFC, в уже удаленном твите.

34-летний МакГрегор не дрался с июля 2021 года, когда он проиграл свой бой Дастину Порье, получив серьезный перелом ноги в первом раунде.

Восстановившись после травмы МакГрегор появился в этом году в шоу The Ultimate Fighter в качестве одного из тренеров команды.

Как правило, два тренера шоу, которыми в данном случае являются МакГрегор и американец Майкл Чендлер, дерутся в конце сезона.

Конор подтвердил свое возвращение в Twitter, потом удалил пост…но интернет все помнит.