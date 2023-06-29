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🧔 «Конор выглядит так, будто он вот-вот станет звездой следующего фильма «Старски и Хатч». Макгрегор радикально изменил свой стиль

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Конор Макгрегор Конор Макгрегор
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор поразил поклонников, радикально изменив свой стиль.

Экс-чемпион UFC решил сменить не только весовую категорию, но и внешний вид. Теперь он с усами, которые заменили привычную безобразную бороду.

Conor McGregor has a unique new look

Неизвестно, понимал ли это Конор, но сравнений с Халком Хоганом избежать было невозможно.

💭 «Халк Макгрегор или Конор Хоган».

💭 «Конор Хоган, брат».

💭 «Конор Макгрегор выглядит так, будто он вот-вот станет звездой следующего фильма "Старски и Хатч».

💭 «Бро, ты выглядишь как Гробовщик лучших времен WWE».

💭 «Конор Лидделл или Чак Макгрегор?»

💭 «Да, этот чувак не будет драться. Он полностью потерял себя».

1 комментарий

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Kanonir152
Слишком резко Конор стал выглядеть на 45 лет.
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