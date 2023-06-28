Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдет с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Участие в турнире примут 32 сборные.

Одни из самых ярких футболисток-участниц соревнования Хлое Келли (Англия), Кенза Дали (Франция), Мана Ивабути (Япония), Мэри Фаулер (Австралия) и Алекс Морган (США) снялись в рекламной кампании нижнего белья Calvin Klein Calvins or Nothing. Фотографии были сделаны Брианной Капоцци.

Смотрим стильные кадры и ждем начала турнира!

Алекс Морган, США

Кенза Дали, Франция

Мана Ивабути, Япония

Мэри Фаулер, Австралия

Хлое Келли, Англия