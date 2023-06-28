Звезды ЧМ-2023 по футболу в стильной фотосессии Calvin Klein 📸
Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдет с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Участие в турнире примут 32 сборные.
Одни из самых ярких футболисток-участниц соревнования Хлое Келли (Англия), Кенза Дали (Франция), Мана Ивабути (Япония), Мэри Фаулер (Австралия) и Алекс Морган (США) снялись в рекламной кампании нижнего белья Calvin Klein Calvins or Nothing. Фотографии были сделаны Брианной Капоцци.
Смотрим стильные кадры и ждем начала турнира!
Алекс Морган, США
Кенза Дали, Франция
Мана Ивабути, Япония
Мэри Фаулер, Австралия
Хлое Келли, Англия
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