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Звезды ЧМ-2023 по футболу в стильной фотосессии Calvin Klein 📸

Алекс Морган Алекс Морган
Мана Ивабути Мана Ивабути
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Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдет с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Участие в турнире примут 32 сборные.

Одни из самых ярких футболисток-участниц соревнования Хлое Келли (Англия), Кенза Дали (Франция), Мана Ивабути (Япония), Мэри Фаулер (Австралия) и Алекс Морган (США) снялись в рекламной кампании нижнего белья Calvin Klein Calvins or Nothing. Фотографии были сделаны Брианной Капоцци.

Смотрим стильные кадры и ждем начала турнира!

Алекс Морган, США

Кенза Дали, Франция

Мана Ивабути, Япония

Мэри Фаулер, Австралия

Хлое Келли, Англия

5 комментариев

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Altim
It’s a trap!
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aya
Хороши девчонки! И фотограф неплох
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аноним анонимович
за этим мы и заходим в Спортс)
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