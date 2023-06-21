Поклонники Конора Макгрегора убеждены, что ирландец больше не выйдет в октагон.

Ожидалось, что Макгрегор проведет поединок с Майклом Чендлером в последней серии TUF, но фанаты не верят, что это произойдет.

В одном из эпизодов TUF Конор встретился с бойцом полусреднего веса UFC Стивеном Томпсоном, который помогал ему в тренировках с командой.

Ирландец описал Томпсона «одним из лучших дистанционных бойцов в MMA».

«Он феноменальный спортсмен с потрясающей техникой», - заявил Конор.

Томпсон спросил Конора, может ли он потренировать его, но фанаты заметили незаинтересованность в лице Макгрегора.

В соцсетях пришли к печальным выводам.

💭 «Этот парень, кажется, больше не в состоянии выступать».

💭 «Просто дайте нам бой Томпсона против Чендлера в полусреднем весе».

💭 «TUF был PR-трюком Конора. Больше ничего. Боя с Чендлером не будет».

💭 «Лол, Конор и не собирался драться».

💭 «Конор больше никогда не будет драться».

Напомним, что Макгрегор до сих пор отсутствует в пуле тестирования USADA, что ставит под сомнение даже возможность проведения поединка.