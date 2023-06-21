⚠️ Эндрю Тейт получил официальное обвинение. У него изъяли автомобили, денежные активы и криптовалюту на $ 384 млн 🤯🤯🤯
Насилие, мафия и торговля людьми.
Эндрю Тейт получил официальное обвинение в изнасиловании, торговле людьми и создании организованной преступной группы.
Так же бывшему кикбоксеру были выдвинуты обвинения в насилии и «преступном использовании компьютера».
Румынские прокуроры заявляют, что братья Тейт вербовали своих жертв с помощью ложных обещаний любви, утверждая, что они хотят отношений или брака.
Помимо автомобилей и других активов, было изъято криптовалюты на сумму более $ 384 млн.
Сам бывший кикбоксер заявил: «Я уверен, что это дело не имеет абсолютно никакого отношения к краже моего состояния».
Судебный процесс начнется не сразу и может растянуться на несколько лет.
Согласно румынскому законодательству, дело направляется в предварительную палату суда, где у судьи будет 60 дней для проверки материалов дела, чтобы обеспечить законность обвинений.
Его брат Тристану также были выдвинуты обвинения, как и двум их соратникам.
Напомним, что братья Тейт были арестованы в Бухаресте в декабре прошлого года. В марте они были отпущены из-под стражи под домашний арест по решению судьи.
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