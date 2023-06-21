Насилие, мафия и торговля людьми.

Эндрю Тейт получил официальное обвинение в изнасиловании, торговле людьми и создании организованной преступной группы.

Так же бывшему кикбоксеру были выдвинуты обвинения в насилии и «преступном использовании компьютера».

Румынские прокуроры заявляют, что братья Тейт вербовали своих жертв с помощью ложных обещаний любви, утверждая, что они хотят отношений или брака.

Помимо автомобилей и других активов, было изъято криптовалюты на сумму более $ 384 млн.

Сам бывший кикбоксер заявил: «Я уверен, что это дело не имеет абсолютно никакого отношения к краже моего состояния».

Судебный процесс начнется не сразу и может растянуться на несколько лет.

Согласно румынскому законодательству, дело направляется в предварительную палату суда, где у судьи будет 60 дней для проверки материалов дела, чтобы обеспечить законность обвинений.

Его брат Тристану также были выдвинуты обвинения, как и двум их соратникам.

Напомним, что братья Тейт были арестованы в Бухаресте в декабре прошлого года. В марте они были отпущены из-под стражи под домашний арест по решению судьи.