Конор Макгрегор продолжает сражаться в юридической битве с «девушкой из туалета», которая обвиняет его в изнасиловании.

Мы уже показывали вам видеозаписи, опровергающие показания девушки.

Адвокат потерпевшей не мог промолчать и сообщил, что все это не стало сюрпризом для их стороны.

Но начнем со слов адвоката Макгрегора Барбары Ллейнс:

«После того, как было опубликовано видео, адвокат истца изменил ее историю. Господин Макгрегор приветствует расследование, которое, по его твердому мнению, покажет, что претензии к нему являются ложными. Игнорируя вымогательство денег, сделанное адвокатом заявителя, она обратилась к СМИ, чтобы оказать давление. Это не более, чем сотрясение воздуха».

Это было сказано после первого видео. А вот после второго уже пришлось сделать заявление адвокату «жертвы»:

«Моя клиентка всегда говорила, что будет видео «до» и «после», и в этих видео, как она подчеркнула, будет видно, что есть разница во взаимодействии между ней и Конором. Это еще доказательство того, что моя клиентка говорит искренне, и подтверждает то, что она сказала полиции изначально».

По данным ESPN, Департамент полиции Майами начал расследование инцидента и передал дело в специальное подразделение по делам жертв. Представители Макгрегора уверены, что обвинения жертвы ложны.