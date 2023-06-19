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🤯 Адвокат «жертвы» Конора заявил, что видеозаписи лишь подтверждают слова потерпевшей. Что?

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Конор Макгрегор продолжает сражаться в юридической битве с «девушкой из туалета», которая обвиняет его в изнасиловании.

Мы уже показывали вам видеозаписи, опровергающие показания девушки.

Адвокат потерпевшей не мог промолчать и сообщил, что все это не стало сюрпризом для их стороны.

Но начнем со слов адвоката Макгрегора Барбары Ллейнс:

«После того, как было опубликовано видео, адвокат истца изменил ее историю. Господин Макгрегор приветствует расследование, которое, по его твердому мнению, покажет, что претензии к нему являются ложными. Игнорируя вымогательство денег, сделанное адвокатом заявителя, она обратилась к СМИ, чтобы оказать давление. Это не более, чем сотрясение воздуха».

Video appears to show Conor McGregor taking sex assault accuser by the hand to bathroom before door is blocked by security

Это было сказано после первого видео. А вот после второго уже пришлось сделать заявление адвокату «жертвы»:

«Моя клиентка всегда говорила, что будет видео «до» и «после», и в этих видео, как она подчеркнула, будет видно, что есть разница во взаимодействии между ней и Конором. Это еще доказательство того, что моя клиентка говорит искренне, и подтверждает то, что она сказала полиции изначально».

По данным ESPN, Департамент полиции Майами начал расследование инцидента и передал дело в специальное подразделение по делам жертв. Представители Макгрегора уверены, что обвинения жертвы ложны.

1 комментарий

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Lionbet
я ЗА наказание секс преспупления, но я ЗА наказание ложных обвинений. А то игра в одни ворота
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