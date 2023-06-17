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😨🦷😨 Кикбоксер потерял целый ряд передних зубов после сокрушительного удара соперника. Это сложно даже представить

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Glory Collision
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Как это вообще?

Кикбоксер Ульрик Бокеме получил ужасную травму во время боя, потеряв целый ряд передних зубов из-за одного удара.

Инцидент произошел на турнире GLORY Collision 5 в Нидерландах, где спортсмен дрался с Майклом Боапеа.

Это был только второй его бой за три с половиной года. Боапеа сразу же перехватил инициативу, а за минуту до окончания первого раунда нанес сокрушительный удар в челюсть противника.

Итог ужасный.

Судья остановил бой сразу, когда понял, что произошло.

Боец сказал своему углу, что не может продолжать поединок, потому что некоторые зубы попали ему в горло.

Да уж, теперь мы знаем, на что уйдет его гонорар.

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