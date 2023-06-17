😨🦷😨 Кикбоксер потерял целый ряд передних зубов после сокрушительного удара соперника. Это сложно даже представить
Как это вообще?
Кикбоксер Ульрик Бокеме получил ужасную травму во время боя, потеряв целый ряд передних зубов из-за одного удара.
Инцидент произошел на турнире GLORY Collision 5 в Нидерландах, где спортсмен дрался с Майклом Боапеа.
Это был только второй его бой за три с половиной года. Боапеа сразу же перехватил инициативу, а за минуту до окончания первого раунда нанес сокрушительный удар в челюсть противника.
Итог ужасный.
Судья остановил бой сразу, когда понял, что произошло.
Боец сказал своему углу, что не может продолжать поединок, потому что некоторые зубы попали ему в горло.
Да уж, теперь мы знаем, на что уйдет его гонорар.
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