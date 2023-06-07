Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль встретился с блогером-боксером Джейком Полом в Майами, чтобы лично обсудить возникший между ними конфликт.

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Масвидаль неоднократно критиковал ютубера, намекая, что без труда «уложит его на лопатки».

В марте Хорхе заявил, что заинтересован в поединке против Пола:

«Я всегда говорил, что это будет отличный бой для меня. Я могу нокаутировать его и заработать много легких денег... но вы знаете, этот корабль отплыл после того, как он проиграл Томми Фьюри. Теперь у него нет нуля в графе «поражения».

Может быть, он вернется и оформит пару побед, но это, вероятно, единственный путь».

Ну а теперь парни решили выяснить отношения по старинке - на складах.

«Зачем ты ищешь неприятности? - спросил Пол, увидев Масвидаля.

«Это мой город», - ответил Хорхе.

«Это твой город, так чем же ты владеешь здесь? Ты много говорил обо мне на шоу Ариэля Хельвани. Ты назвал меня панковой сучкой», - сказал Пол.

«Я так и сделал», - закончил Масвидаль.

В соцсетях предположили, что стычка была постановочной, чтобы вызвать интерес к будущему бою между бойцами.

5 августа Джейк Пол должен подраться по правилам бокса с Нейтом Диазом. Но поединок находится под угрозой срыва из-за отказа комиссии предоставлять экс-бойцу UFC терапевтическое исключение на курение марихуаны.