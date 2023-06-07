Легенда НБА Майкл Джордан в 1995 году принес «Чикаго Буллз» серьезные траты. Знаете, что он сделал? Просто сменил игровой номер.

Дело было после первой игры полуфинала Восточной конференции против «Орландо Мэджик» - Джордан поменял 45-й номер на 23-й.

Сообщалось, что Джордан принял такое решения из-за слабого выступления в первом матче серии.

По данным Chicago Tribune, это стоило «Буллз» больших денег.

В отчете говорится: «НБА наложила на «Чикаго» штраф в размере $100 тысяч за разрешение Джордану изменить номер футболки во время плей-офф. Это самый большой штраф в истории лиги.

Напомним, что «Орландо» выиграл первый матч 94-91, а Джордан отыграл 40 минут, набрав 19 очков, сделав пять подборов, три передачи и один перехват.

После смены номера Джордан набрал 38 очков, сделал семь подборов, четыре блок-шота, четыре перехвата и три передачи во второй игре.

Тем не менее, «Орландо» все равно победил в серии 4-2, помешав «Его Воздушеству» выйти в очередной финал.