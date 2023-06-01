9 комментариев

Гольфистка Пейдж Спиранак объявила о завершении карьеры из-за упреков в излишней сексуальности: девушка решила стать стриптизершей🔥🔥🔥
Так девушка решила потроллить хейтеров.
Пейдж Спиранак родилась 26 марта 1993 года в Вит-Ридже, штат Колорадо, в семье хорватского происхождения.
Девушка на протяжении всей карьеры беспокоило отношение других к себе, как к кукле с обложки, а не как к профессиональной спортсменке. Все стало намного хуже, когда бывший парень выложил ее интимное фото в сеть после расставания.
Результат – тяжелая депрессия, от которой Пейдж решила избавиться весьма необычным способом – в 2018 году гольфистка согласилась раздеться для Sports Illustrated.
Так и случилась фотосессия в 2018 году, которая подарила много радости как самой Пейдж, так и читателям.
В том же 2018 году Пейдж вышла замуж за Стивена Тиноко, но вскоре пара объявила о разводе.
В 2022 году другой известный журнал MAXIM назвал Пейдж «самой сексуальной женщиной из ныне живущих».
А неделю назад Спиранак выпустила на YouTube видео, в котором заявила, что устала от постоянных упреков в излишней сексуальности, заканчивает карьеру гольфистки и уходит в стриптиз.
Девушка подчеркнула, что тренированные руки не подведут во время вращений, а изготовленный по особому заказу шест, повторяющий привычные формы клюшки для гольфа, еще больше облегчит вхождение в новую профессию. Пейдж даже выбрала себе псевдоним - Сэнди Маундс.
Вскоре выяснилось, что гольфистка таким образом решила потроллить хейтеров, критикующих ее внешний вид – Спиранак продолжит карьеру в гольфе.
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Ну и?
А могла бы в порнуху пойти, я считаю, что не дожала немного) Не такая уж и тяжелая значит депрессия была)