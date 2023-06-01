Sportsdaily
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Гольфистка Пейдж Спиранак объявила о завершении карьеры из-за упреков в излишней сексуальности: девушка решила стать стриптизершей🔥🔥🔥

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Пэйдж Спиранак
Гольф Гольф

Так девушка решила потроллить хейтеров.

Пейдж Спиранак родилась 26 марта 1993 года в Вит-Ридже, штат Колорадо, в семье хорватского происхождения.

Девушка на протяжении всей карьеры беспокоило отношение других к себе, как к кукле с обложки, а не как к профессиональной спортсменке. Все стало намного хуже, когда бывший парень выложил ее интимное фото в сеть после расставания.

Результат – тяжелая депрессия, от которой Пейдж решила избавиться весьма необычным способом – в 2018 году гольфистка согласилась раздеться для Sports Illustrated.

Так и случилась фотосессия в 2018 году, которая подарила много радости как самой Пейдж, так и читателям.

В том же 2018 году Пейдж вышла замуж за Стивена Тиноко, но вскоре пара объявила о разводе.

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В 2022 году другой известный журнал MAXIM назвал Пейдж «самой сексуальной женщиной из ныне живущих».

А неделю назад Спиранак выпустила на YouTube видео, в котором заявила, что устала от постоянных упреков в излишней сексуальности, заканчивает карьеру гольфистки и уходит в стриптиз.

Девушка подчеркнула, что тренированные руки не подведут во время вращений, а изготовленный по особому заказу шест, повторяющий привычные формы клюшки для гольфа, еще больше облегчит вхождение в новую профессию. Пейдж даже выбрала себе псевдоним - Сэнди Маундс.

Вскоре выяснилось, что гольфистка таким образом решила потроллить хейтеров, критикующих ее внешний вид – Спиранак продолжит карьеру в гольфе.

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9 комментариев

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Джа-Джа Бинкс
Все стало намного хуже, когда бывший парень выложил ее интимное фото в сеть после расставания.
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Ну и?
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BOBBYHULL
Давно пора.
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ЧакЧак
слюнки что ли все пустили...комментариев нет...а плюсы есть
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neo63
Вернулась в свою среду обитания
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Port Royal
Бейл разочарован
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zukarello
Отрыв обоих полушарий!
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Петр Кифоренко
Результат – тяжелая депрессия, от которой Пейдж решила избавиться весьма необычным способом – в 2018 году гольфистка согласилась раздеться для Sports Illustrated.

А могла бы в порнуху пойти, я считаю, что не дожала немного) Не такая уж и тяжелая значит депрессия была)
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Barry_Cadny
Ответ ЧакЧак
слюнки что ли все пустили...комментариев нет...а плюсы есть
Не только слюнки:)
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Максим Николаев
Ответ Джа-Джа Бинкс
Все стало намного хуже, когда бывший парень выложил ее интимное фото в сеть после расставания. ------ Ну и?
Кау ну и? По контент-плану, она сама должна была выложить их вечером. Украли лайки
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