💥🤼💥Рейтинг «темных лошадок». Топ-5 самых перспективных бойцов UFC
Почти в каждом дивизионе UFC есть боец, который не получает заслуженного внимания. «Темные лошадки» существуют во всех видах спорта, но в MMA все может измениться за один бой.
Давайте подумаем, кого можно назвать потенциальным чемпионом промоушена Даны Уайта.
5. Тацуро Тайра - наилегчайший вес.
Наилегчайший вес оживает: к Брэндону Морено и Дейвисону Фигейредо недавно присоединились Манель Капе и Мухаммад Мокаев, а теперь еще на горизонте маячит и японец Тацуро Тайра, которому пророчат чемпионский титул.
Боец страны восходящего солнца пока не проигрывал: 13 побед. Есть одна небольшая проблема - японец не говорит по-английски. Это не особо мешает ему побеждать, но известности точно не придает.
4. Мовсар Евлоев - полулегкий вес.
Полулегкий вес не страдает недостатком сильных бойцов, но россиянин все равно котируется выше других.
У Мовсара есть проблема, которая напрямую влияет на медийность - отсутствие нокаутов. Семь побед и ни одной досрочной - такое Дане Уайту не по душе.
Нужно что-то делать.
3. Арман Царукян - легкий вес.
Легкий дивизион считается самым сложным в UFC, поэтому заработать себе имя в нем - особенно ценно.
Арман Царукян занимает 8-е место в рейтинге легковесов, но многие пророчат ему чемпионский бой в ближайшие 2-3 года. А может и раньше.
Он еще молод (26 лет), но уже хорошо известен - четыре года назад он провел феноменальный поединок против будущего чемпиона - Ислама Махачева. Незначительное поражение положительно сказалось на карьере бойца, подарив ему определенную известность в кругах фанатов MMA.
2. Жаилтон Алмейда - тяжелый вес.
Золотое время тяжелого веса? Джон Джонс, Сергей Павлович, Том Аспинэлл, Сирил Ган и Кертис Блейдс - мало? Скоро появится Жаилтон Алмейда.
Последние 14 (!) противников бразильца не продержались и двух раундов.
В кулуарах говорят, что эпичный бой с Розенстрайком может серьезно ускорить путь Жаилтона к предтитульным боям. Про большее говорить пока рано - слишком много тайн.
1. Умар Нурмагомедов - легчайший вес.
Легенда UFC Хабиб Нурмагомедов закончил карьеру уже три года назад, но дело семьи живет.
Двоюродный брат Хабиба Умар, который также пока не имеет поражений в UFC, хочет повторить успех родственника.
Умар Нурмагомедов - это кошмарный соперник для любого бойца на планете. Россиянин может похвастаться потрясающим уровнем борьбы и строгим менталитетом, что очень напоминает Хабиба. Неспроста же с ним никто не хочет драться.
В моем рейтинге были бы:
1. Делла-мадалена
2. Лукас Алмейда
3. Нурулло Алиев
4. Абусупьян Магомедов
5. Ринат Фахретдинов