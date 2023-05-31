Почти в каждом дивизионе UFC есть боец, который не получает заслуженного внимания. «Темные лошадки» существуют во всех видах спорта, но в MMA все может измениться за один бой.

Давайте подумаем, кого можно назвать потенциальным чемпионом промоушена Даны Уайта.

5. Тацуро Тайра - наилегчайший вес.

Наилегчайший вес оживает: к Брэндону Морено и Дейвисону Фигейредо недавно присоединились Манель Капе и Мухаммад Мокаев, а теперь еще на горизонте маячит и японец Тацуро Тайра, которому пророчат чемпионский титул.

Боец страны восходящего солнца пока не проигрывал: 13 побед. Есть одна небольшая проблема - японец не говорит по-английски. Это не особо мешает ему побеждать, но известности точно не придает.

4. Мовсар Евлоев - полулегкий вес.

Полулегкий вес не страдает недостатком сильных бойцов, но россиянин все равно котируется выше других.

У Мовсара есть проблема, которая напрямую влияет на медийность - отсутствие нокаутов. Семь побед и ни одной досрочной - такое Дане Уайту не по душе.

Нужно что-то делать.

3. Арман Царукян - легкий вес.

Легкий дивизион считается самым сложным в UFC, поэтому заработать себе имя в нем - особенно ценно.

Арман Царукян занимает 8-е место в рейтинге легковесов, но многие пророчат ему чемпионский бой в ближайшие 2-3 года. А может и раньше.

Он еще молод (26 лет), но уже хорошо известен - четыре года назад он провел феноменальный поединок против будущего чемпиона - Ислама Махачева. Незначительное поражение положительно сказалось на карьере бойца, подарив ему определенную известность в кругах фанатов MMA.

2. Жаилтон Алмейда - тяжелый вес.

Золотое время тяжелого веса? Джон Джонс, Сергей Павлович, Том Аспинэлл, Сирил Ган и Кертис Блейдс - мало? Скоро появится Жаилтон Алмейда.

Последние 14 (!) противников бразильца не продержались и двух раундов.

В кулуарах говорят, что эпичный бой с Розенстрайком может серьезно ускорить путь Жаилтона к предтитульным боям. Про большее говорить пока рано - слишком много тайн.

1. Умар Нурмагомедов - легчайший вес.

Легенда UFC Хабиб Нурмагомедов закончил карьеру уже три года назад, но дело семьи живет.

Двоюродный брат Хабиба Умар, который также пока не имеет поражений в UFC, хочет повторить успех родственника.

Умар Нурмагомедов - это кошмарный соперник для любого бойца на планете. Россиянин может похвастаться потрясающим уровнем борьбы и строгим менталитетом, что очень напоминает Хабиба. Неспроста же с ним никто не хочет драться.