Обещали летом, но нужно еще успеть протрезветь.

Конор Макгрегор обеспокоил фанатов своим состоянием.

Ирландец посетил Гран-при Монако серии Формула-1, где неприятно удивил поклонников своим поведением и режимом.

Напомним, что скоро Макгрегору предстоит поединок с Майклом Чендлером, который прервет двухлетний перерыв после перелома ноги в поединке с Дастином Порье.

Фанатов смущает образ жизни ирландца.

💭 «Человек совсем не тренируется. Чендлер не победит его, а убьет».

💭 «Когда я вижу его сейчас, то думаю, что это лишь какая-то его выходка перед очередным поражением».

💭 «Блин, братан, возможно, засыпает».

💭 «Боем с Чендлером даже не пахнет».

💭 «Он клубный боец в этом году, не так ли?»

Дайте совет Конору!