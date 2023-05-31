😡😡😡 «Майкл не победит его, а убьет». Фанаты в ярости от состояния Макгрегора и подозревают, что никакого боя с Чендлером не будет
Обещали летом, но нужно еще успеть протрезветь.
Конор Макгрегор обеспокоил фанатов своим состоянием.
Ирландец посетил Гран-при Монако серии Формула-1, где неприятно удивил поклонников своим поведением и режимом.
Напомним, что скоро Макгрегору предстоит поединок с Майклом Чендлером, который прервет двухлетний перерыв после перелома ноги в поединке с Дастином Порье.
Фанатов смущает образ жизни ирландца.
💭 «Человек совсем не тренируется. Чендлер не победит его, а убьет».
💭 «Когда я вижу его сейчас, то думаю, что это лишь какая-то его выходка перед очередным поражением».
💭 «Блин, братан, возможно, засыпает».
💭 «Боем с Чендлером даже не пахнет».
💭 «Он клубный боец в этом году, не так ли?»
Дайте совет Конору!
Вискарь свой везде показывает. Реклама, продажи - вот, что ему нужно.