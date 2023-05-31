Sportsdaily
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😡😡😡 «Майкл не победит его, а убьет». Фанаты в ярости от состояния Макгрегора и подозревают, что никакого боя с Чендлером не будет

Конор Макгрегор Конор Макгрегор
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Обещали летом, но нужно еще успеть протрезветь.

Конор Макгрегор обеспокоил фанатов своим состоянием.

Ирландец посетил Гран-при Монако серии Формула-1, где неприятно удивил поклонников своим поведением и режимом.

Напомним, что скоро Макгрегору предстоит поединок с Майклом Чендлером, который прервет двухлетний перерыв после перелома ноги в поединке с Дастином Порье.

Фанатов смущает образ жизни ирландца.

💭 «Человек совсем не тренируется. Чендлер не победит его, а убьет».

💭 «Когда я вижу его сейчас, то думаю, что это лишь какая-то его выходка перед очередным поражением».

💭 «Блин, братан, возможно, засыпает».

💭 «Боем с Чендлером даже не пахнет».

💭 «Он клубный боец в этом году, не так ли?»

Дайте совет Конору!

6 комментариев

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Rafael Nadal Parero
колхозан. Максимум - спарринг с монголом
+9
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OKUZ
Ирландский Саша Емельяненко
+5
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Давай Так
Соли никого не щадят.
+5
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mokhnatik
Кто-то реально думает, что бой ему нужен ради победы?
Вискарь свой везде показывает. Реклама, продажи - вот, что ему нужно.
+3
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Олег Акимов
Саня Емельяненко: "Мой ___дюк"
+1
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Мухамед Али
Позднего Марадону напоминает. Времен ЧМ в России
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