Суперзвезда UFC Молли Маккэнн рассказала, что Дрейк подарил ей новый Rolex за 40 тысяч фунтов после победы, которая помогла ему заработать 1,2 миллиона фунтов и прервать серию неудач в ставках.

Молли продемонстрировала свои новые часы во время недавнего визита в студию Capital FM, где она рассказала историю подарка.

В сентябре 2022 года канадский рэпер Дрейк подарил Rolex Макканн и Пэдди Пимблетту после того, как ему удалось заработать 3,1 миллиона фунтов, сделав ставку на обоих бойцов, выигравших свои бои на UFC в Лондоне.

Дрейк лично поздравил Макканн после ее триумфа и вручил подарок – Rolex Daytona, которые стоят примерно 40 000 фунтов.

Макканн провела поразительный технический нокаут Ханны Голди, а Пимблетт победил Джордана Ливитта во втором раунде.

«Представьте, вы просыпаетесь уже и так на нервах – во время боя ожидается аншлаг, а затем еще и Дрейка со своим проклятием: все, на кого он делал ставку, в конечном итоге проигрывали», – рассказала Молли.

Вскоре после победы Макканн и Пимблетт решили попросить у Дрейка по часам Rolex, записав видео для рэпера и выложив его в социальные сети.

Дрейк на удивление согласился, ответив: «Ролли для Фрикадельки и Бэдди».

Свое обещание рэпер сдержал.