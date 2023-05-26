🎥 Звезда UFC Молли Маккэнн демонстрирует Rolex за 40 000 фунтов – подарок Дрейка за снятое проклятье
Суперзвезда UFC Молли Маккэнн рассказала, что Дрейк подарил ей новый Rolex за 40 тысяч фунтов после победы, которая помогла ему заработать 1,2 миллиона фунтов и прервать серию неудач в ставках.
Молли продемонстрировала свои новые часы во время недавнего визита в студию Capital FM, где она рассказала историю подарка.
В сентябре 2022 года канадский рэпер Дрейк подарил Rolex Макканн и Пэдди Пимблетту после того, как ему удалось заработать 3,1 миллиона фунтов, сделав ставку на обоих бойцов, выигравших свои бои на UFC в Лондоне.
Дрейк лично поздравил Макканн после ее триумфа и вручил подарок – Rolex Daytona, которые стоят примерно 40 000 фунтов.
Макканн провела поразительный технический нокаут Ханны Голди, а Пимблетт победил Джордана Ливитта во втором раунде.
«Представьте, вы просыпаетесь уже и так на нервах – во время боя ожидается аншлаг, а затем еще и Дрейка со своим проклятием: все, на кого он делал ставку, в конечном итоге проигрывали», – рассказала Молли.
Вскоре после победы Макканн и Пимблетт решили попросить у Дрейка по часам Rolex, записав видео для рэпера и выложив его в социальные сети.
Дрейк на удивление согласился, ответив: «Ролли для Фрикадельки и Бэдди».
Свое обещание рэпер сдержал.
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