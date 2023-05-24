Экс-чемпиону UFC в супертяжелом весе Кейну Веласкесу одобрили прошение о переносе суда по делу о покушении на убийство.

Судья округа Санта-Клара (штат Калифорния, США) Пантеха Сабан удовлетворил просьбу адвоката Веласкеса вместе с рассмотрением обвинения, теперь следующее заседание состоится 2 августа. Это уже третий перенос по данному делу.

Напомним, что 40-летнему бойцу было предъявлено несколько обвинений после того, как он якобы преследовал на машине Гарри Гуларте, которого обвинил в домогательствах к сыну. Утверждается, что Веласкес гнался за молодым человеком, попутно стреляя из пистолета калибра 40-го калибра.

Отчим Гуларте получил пулевое ранение.

Позже Веласкес был арестован и обвинен в покушении на умышленное убийство.

Он провел восемь месяцев за решеткой после того, как ему неоднократно отказывали в освобождении под залог, пока судья Артур Боканегра не предоставил ему возможность выйти под залог в 1 миллион долларов в ноябре прошлого года.

Если Веласкес осудят по всем трем пунктам, то он может получить пожизненное лишение свободы.