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Дело Кейна Веласкеса снова перенесли. Теперь до августа. Бойцу грозит пожизненное заключение

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Экс-чемпиону UFC в супертяжелом весе Кейну Веласкесу одобрили прошение о переносе суда по делу о покушении на убийство.

Судья округа Санта-Клара (штат Калифорния, США) Пантеха Сабан удовлетворил просьбу адвоката Веласкеса вместе с рассмотрением обвинения, теперь следующее заседание состоится 2 августа. Это уже третий перенос по данному делу.

Cain Velasquez Arraigned On Trial Charges In Shooting Case

Напомним, что 40-летнему бойцу было предъявлено несколько обвинений после того, как он якобы преследовал на машине Гарри Гуларте, которого обвинил в домогательствах к сыну. Утверждается, что Веласкес гнался за молодым человеком, попутно стреляя из пистолета калибра 40-го калибра.

Отчим Гуларте получил пулевое ранение.

Позже Веласкес был арестован и обвинен в покушении на умышленное убийство.

Он провел восемь месяцев за решеткой после того, как ему неоднократно отказывали в освобождении под залог, пока судья Артур Боканегра не предоставил ему возможность выйти под залог в 1 миллион долларов в ноябре прошлого года.

Если Веласкес осудят по всем трем пунктам, то он может получить пожизненное лишение свободы.

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