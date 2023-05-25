15 комментариев

🌅 Рудковская и Плющенко уехали на Мальдивы и всем советуют свой отель. Лучше вам не знать, сколько это стоит 😱
1 млн рублей за неделю.
В фигурном катании устают не только фигуристы, но и тренеры. Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сыновья уехали отдыхать на Мальдивы.
И явно чувствуют себя очень хорошо.
Рудковская не забыла и про маму.
Ох уж эти хищные раскраски.
Гном Гномыч и Арсений Гномыч тоже тут. Кстати, у последнего появился личный профиль в соцсетях, хотя ему еще нет даже трех лет.
Папа про спорт не забывает никогда.
«Сел на жесткую диету, жесткий спорт! Готовлюсь к нашим сборам в Кисловодске».
Ну и для самых любопытных – целая экспедиция от Яны и Евгения. Пара с детьми и родителями остановились в отеле JOALI, который активно расхваливают в конце видео. Отпуск в JOALI, судя по ценам на официальном сайте, стоит от 1300 до 2300 долларов за ночь в зависимости от дат. В неделю получается где-то в районе миллиона рублей.
Только зачем такая роскошь на Мальдивах?!
Лететь туда чтобы хатой любоваться!