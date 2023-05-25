15 комментариев

1 млн рублей за неделю.

В фигурном катании устают не только фигуристы, но и тренеры. Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сыновья уехали отдыхать на Мальдивы.

И явно чувствуют себя очень хорошо.

Рудковская не забыла и про маму.

Ох уж эти хищные раскраски.

Гном Гномыч и Арсений Гномыч тоже тут. Кстати, у последнего появился личный профиль в соцсетях, хотя ему еще нет даже трех лет.

Папа про спорт не забывает никогда.

«Сел на жесткую диету, жесткий спорт! Готовлюсь к нашим сборам в Кисловодске».

Ну и для самых любопытных – целая экспедиция от Яны и Евгения. Пара с детьми и родителями остановились в отеле JOALI, который активно расхваливают в конце видео. Отпуск в JOALI, судя по ценам на официальном сайте, стоит от 1300 до 2300 долларов за ночь в зависимости от дат. В неделю получается где-то в районе миллиона рублей.