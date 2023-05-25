Sportsdaily
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🌅 Рудковская и Плющенко уехали на Мальдивы и всем советуют свой отель. Лучше вам не знать, сколько это стоит 😱

Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Яна Рудковская Яна Рудковская
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Гном Гномыч Гном Гномыч
Фигурное катание Фигурное катание

1 млн рублей за неделю.

В фигурном катании устают не только фигуристы, но и тренеры. Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сыновья уехали отдыхать на Мальдивы.

И явно чувствуют себя очень хорошо.

Рудковская не забыла и про маму.

Ох уж эти хищные раскраски.

Гном Гномыч и Арсений Гномыч тоже тут. Кстати, у последнего появился личный профиль в соцсетях, хотя ему еще нет даже трех лет.

Папа про спорт не забывает никогда.

«Сел на жесткую диету, жесткий спорт! Готовлюсь к нашим сборам в Кисловодске».

Ну и для самых любопытных – целая экспедиция от Яны и Евгения. Пара с детьми и родителями остановились в отеле JOALI, который активно расхваливают в конце видео. Отпуск в JOALI, судя по ценам на официальном сайте, стоит от 1300 до 2300 долларов за ночь в зависимости от дат. В неделю получается где-то в районе миллиона рублей.

15 комментариев

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cfykbsmw7j
Ответ arustanjan@icloud.com
Так сколько стоит?
Лучше тебе не знать..
+19
-1
+18
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Жорег Борщофф
Но за гранты принято критиковать только Навку. =)
+10
-1
+9
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arustanjan@icloud.com
Так сколько стоит?
+7
-1
+6
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Непристойное предложение
можно вывезти девушку из Адлера, но Адлер из девушки не вывести ничем
+5
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+5
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Svyatoslavka
390+ тысяч в сутки, не благодарите
+2
0
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miladoc1
Ответ arustanjan@icloud.com
Так сколько стоит?
Рудковская? 😉😂😂
+3
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MartishaBelle
Ответ Julia Balinova
Где-то 1800 евро в сутки. Неплохо, да. Но они богатые люди, по меркам богатых людей это не так и дорого, я полагаю.
возможно. и вообще они сами заработали эти деньги и имеют полное право проводить время как ходят, только есть небольшой нюанс - сейчас такая тяжёлая обстановка в стране+ некоторые люди за жилье ценой в их отдых годами кредиты выплачивают, не стоит может так откровенно это все транслировать в соц. сетях. одно дело красивую природу, пляж, детей выставлять, а другое - рекламировать свой дорогой отель, в который 98% их подписчиков попадёт только во сне. это просто глупо.
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Julia Balinova
Где-то 1800 евро в сутки. Неплохо, да. Но они богатые люди, по меркам богатых людей это не так и дорого, я полагаю.
+1
0
+1
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Romuliq
скиньтесь на шоу, ну ПОЗЯЗЯ!
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0
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antifa rise up
Им лично ничего не стОит, они же не зарабатывают, а получают из бюджета на свое хобби и развлечения 🤷🏽
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Роман Волков
Красиво жить не запретишь!
Только зачем такая роскошь на Мальдивах?!
Лететь туда чтобы хатой любоваться!
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Боевой Бурят Путина
Они реально все не в курсе, что май на Мальдивах уже не сезон?🤔 Плющенко на видео как колхозник выглядит, а уж эти пенсионерки в леопарде - без комментариев😂😂😂 Типичный Тагил, таких «русских» всегда за версту видать за границей
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Kranmeister
Ответ miladoc1
Рудковская? 😉😂😂
Дорохо!
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