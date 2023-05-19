Мы не такие.

Дана Уайт скептически отреагировал на новость о переходе Фрэнсиса Нганну в PFL.

Камерунец будет играть значимую роль в совете директоров промоушена, а также станет председателем африканского направления PFL. Известно, что Нганну позволено искать собственных спонсоров на стороне, а оклад каждого соперника африканца составит 2 миллиона долларов.

Ожидается, что Фрэнсис дебютирует в промоушене в 2024 году, поскольку хочет попробовать себя в роли боксера.

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на новость во время пресс-конференции UFC Vegas 73, заявив: «Основываясь на том, что я знаю о сделке, мой комментарий бессмысленный. Вы платите парню, чтобы он не дрался в течение года, и прошло уже около 14 месяцев. Он дрался три раза за последние три года.

Это не то, что мы делаем в UFC. В тот день, когда мы с ним расстались, я точно знал, что произойдет. Фрэнсис не хочет рисковать, и он, очевидно, не хотел рисковать с Джоном Джонсом - и после того, как мы увидели, что случилось с Сирилом Гейном, я не виню его. Я думаю, что результат был бы точно таким же».

Согласны с Уайтом?