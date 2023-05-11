Звезда UFC в супертяжелом весе Тай Туиваса провел ночь, доставляя пиццу
Поклонники UFC были сбиты с толку, узнав, что звезда тяжелого веса Тай Туиваса ночью разносил пиццу!
Бам Бам — один из самых любопытных бойцов в дивизионе и одна из самых интересных личностей за пределами октагона. На одну ночь спортсмен решил примерить на себя роль курьера, сообщает MMA Orbit.
Поклонница из Западного Сиднея поделилось фотографией необычного доставщика.
А фанаты в соцсетях шутят, что Тай решил и вовсе сменить профессию:
💭 «UFC действительно не платит своим бойцам».
💭 «Окей, меня это пугает. Почему Туиваса доставляет пиццу? Надеюсь, это розыгрыш».
💭 «Представьте, что вы ночью решили отдохнуть с друзьями, заказали пиццу, открываете дверь курьеру и видите перед собой эту легенду».
💭 «Если бы ко мне приехал такой курьер, я бы до чертиков испугался! Он же гигантский!»
💭 «Кажется, его больше интересует сама пицца, чем ее доставка».
Но поклонникам не нужно так переживать! Разумеется, это была громкая рекламная акция сети пиццерий.
Последний раз Туиваса дрался в декабре 2022 года, проиграв Сергею Павловичу.
В период с 2020 по 2022 год у австралийца была серия из пяти побед, но в сентябре 2022 года серию прервал Сирил Ган.
Тай проводит свой второй по продолжительности период без боев в UFC, так что, возможно, спортсмен доставляет пиццу, чтобы просто скоротать время.
Ждете возвращение Туивасы в октагон?
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