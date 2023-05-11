Поклонники UFC были сбиты с толку, узнав, что звезда тяжелого веса Тай Туиваса ночью разносил пиццу!

Бам Бам — один из самых любопытных бойцов в дивизионе и одна из самых интересных личностей за пределами октагона. На одну ночь спортсмен решил примерить на себя роль курьера, сообщает MMA Orbit.

Поклонница из Западного Сиднея поделилось фотографией необычного доставщика.

А фанаты в соцсетях шутят, что Тай решил и вовсе сменить профессию:

💭 «UFC действительно не платит своим бойцам».

💭 «Окей, меня это пугает. Почему Туиваса доставляет пиццу? Надеюсь, это розыгрыш».

💭 «Представьте, что вы ночью решили отдохнуть с друзьями, заказали пиццу, открываете дверь курьеру и видите перед собой эту легенду».

💭 «Если бы ко мне приехал такой курьер, я бы до чертиков испугался! Он же гигантский!»

💭 «Кажется, его больше интересует сама пицца, чем ее доставка».

Но поклонникам не нужно так переживать! Разумеется, это была громкая рекламная акция сети пиццерий.

Последний раз Туиваса дрался в декабре 2022 года, проиграв Сергею Павловичу.

В период с 2020 по 2022 год у австралийца была серия из пяти побед, но в сентябре 2022 года серию прервал Сирил Ган.

Тай проводит свой второй по продолжительности период без боев в UFC, так что, возможно, спортсмен доставляет пиццу, чтобы просто скоротать время.

Ждете возвращение Туивасы в октагон?