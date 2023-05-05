👏👑👏 Мировой рекорд по пафосу побит. Видели, как Канело выходил на бой против Райдера? Этого момента стоит ждать всю жизнь
Если вы не понимали, зачем Сауль Альварес дерется с Джоном Райдером, то вот вам ответ.
Мексиканец, похоже, решил поставить мировой рекорд по эпичности, собрав для выхода на ринг оркестр из 150 человек.
Огромное количество людей и узнаваемая национальная музыка. Посмотрите сами, эти 4 минуты вашей жизни стоят того.
Корона, Гвадалахара и мариачи. Разве может быть круче?
Напомним, что Канело победил Джона Райдера единогласным решением судей, а после боя бросил вызов россиянину Дмитрию Биволу.
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