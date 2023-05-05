Sportsdaily
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👏👑👏 Мировой рекорд по пафосу побит. Видели, как Канело выходил на бой против Райдера? Этого момента стоит ждать всю жизнь

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Сауль Альварес Сауль Альварес
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Если вы не понимали, зачем Сауль Альварес дерется с Джоном Райдером, то вот вам ответ.

Мексиканец, похоже, решил поставить мировой рекорд по эпичности, собрав для выхода на ринг оркестр из 150 человек.

Огромное количество людей и узнаваемая национальная музыка. Посмотрите сами, эти 4 минуты вашей жизни стоят того.

Корона, Гвадалахара и мариачи. Разве может быть круче?

Напомним, что Канело победил Джона Райдера единогласным решением судей, а после боя бросил вызов россиянину Дмитрию Биволу.

2 комментария

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alexantt
да,неплохо!а король чего он..!?
+3
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+3
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Тюменский медвежонок
начало конечно до мурашек
0
0
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