Если вы не понимали, зачем Сауль Альварес дерется с Джоном Райдером, то вот вам ответ.

Мексиканец, похоже, решил поставить мировой рекорд по эпичности, собрав для выхода на ринг оркестр из 150 человек.

Огромное количество людей и узнаваемая национальная музыка. Посмотрите сами, эти 4 минуты вашей жизни стоят того.

Корона, Гвадалахара и мариачи. Разве может быть круче?

Напомним, что Канело победил Джона Райдера единогласным решением судей, а после боя бросил вызов россиянину Дмитрию Биволу.