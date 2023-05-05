56 комментариев

Невероятно красивая и сложная.

Похоже, что Дон Жуан российского футбола снова в центре внимания.

У Федора Смолова появилась новая девушка – да какая!

Карина Истомина – блогерша, музыкант, модель, диджей. Если вы знаете, что означает Diamond April, то переходите сразу к фото.

Девушка известна еще и тем, что является единственным российским музыкальным блогером, сотрудничавшим с Apple Music. А еще она жила в возрасте 15 лет в Нью-Йорке, когда работала моделью. При этом Карине еще только 29 лет – Федору точно не будет с ней скучно.

Карина не скрывает проблемы с психическим здоровьем: в 2020-м году ей поставили диагноз «пограничное расстройство личности». Спустя несколько месяцев Истомина впервые публично рассказала о зависимости от транквилизаторов и призналась, что будет проходить программу лечения.

Что вы посоветуете Смолову?