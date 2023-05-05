56 комментариев

🔥🔥🔥 Карина Истомина – модель, мегаталантливая диджей, успешная блогерша и новая девушка Федора Смолова. Неужели получится?
Невероятно красивая и сложная.
Похоже, что Дон Жуан российского футбола снова в центре внимания.
У Федора Смолова появилась новая девушка – да какая!
Карина Истомина – блогерша, музыкант, модель, диджей. Если вы знаете, что означает Diamond April, то переходите сразу к фото.
Девушка известна еще и тем, что является единственным российским музыкальным блогером, сотрудничавшим с Apple Music. А еще она жила в возрасте 15 лет в Нью-Йорке, когда работала моделью. При этом Карине еще только 29 лет – Федору точно не будет с ней скучно.
Карина не скрывает проблемы с психическим здоровьем: в 2020-м году ей поставили диагноз «пограничное расстройство личности». Спустя несколько месяцев Истомина впервые публично рассказала о зависимости от транквилизаторов и призналась, что будет проходить программу лечения.
Что вы посоветуете Смолову?
Но возможно это добрая, порядочная, умная девушка, которая сделает Федю счастливым и позволит ему не думать ни о чем, кроме футбола)))
"Венчаются раб божий Федор и страх божий Карина".