Sportsdaily
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🔥🔥🔥 Карина Истомина – модель, мегаталантливая диджей, успешная блогерша и новая девушка Федора Смолова. Неужели получится?

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Невероятно красивая и сложная.

Похоже, что Дон Жуан российского футбола снова в центре внимания.

У Федора Смолова появилась новая девушка – да какая!

Карина Истомина – блогерша, музыкант, модель, диджей. Если вы знаете, что означает Diamond April, то переходите сразу к фото.

Девушка известна еще и тем, что является единственным российским музыкальным блогером, сотрудничавшим с Apple Music. А еще она жила в возрасте 15 лет в Нью-Йорке, когда работала моделью. При этом Карине еще только 29 лет – Федору точно не будет с ней скучно.

Карина не скрывает проблемы с психическим здоровьем: в 2020-м году ей поставили диагноз «пограничное расстройство личности». Спустя несколько месяцев Истомина впервые публично рассказала о зависимости от транквилизаторов и призналась, что будет проходить программу лечения.

Что вы посоветуете Смолову?

56 комментариев

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не базарь на Тарасенко
Бежать подальше
+102
-5
+97
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maryat
Куча непонятных портаков, смотрится это как будто кто-то ручку в тетради расписывал
+73
-9
+64
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korj88
Ответ Свой среди чужих
Не нашел ответа, что означает Diamond April
Звучит как псевдоним порнозвезды с порнхаба)
+40
-2
+38
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Al561
Выглядит она постарше своего возраста, чувствуется дух авантюризма с молодости, тяга к познанию мира, насыщенный жизненный опыт, борьба с искушениями.
Но возможно это добрая, порядочная, умная девушка, которая сделает Федю счастливым и позволит ему не думать ни о чем, кроме футбола)))
+31
0
+31
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chili
Вспомнилось:
"Венчаются раб божий Федор и страх божий Карина".
+28
-2
+26
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Артем Чугунов
Автор
Ответ RUSfan SpartakOV
А что с внучкой БНЕ всё?!🙄
Да, все. Она уже с сыном Березовского.
+20
0
+20
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Свой среди чужих
Не нашел ответа, что означает Diamond April
+14
0
+14
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Anton Exsiner
Для Феди сойдет)
+14
-1
+13
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Жаров
Истомина ооочень интересная девочка, это факт!!! А дальше, просто смотрим чьи тараканы сильнее?))
+20
-8
+12
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не базарь на Тарасенко
Ответ Никита Михадюк
Ну у тебя то явно получше жена)
Так и есть. И даже с точки зрения чисто физической привлекательности
+14
-2
+12
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Андрей Рядькин
Ответ korj88
Звучит как псевдоним порнозвезды с порнхаба)
"совпадений нет"(
+11
0
+11
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Кулёс
Самбурская с алиэкспресса
+13
-2
+11
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Рагнар Лодброк
Блин хосподе подумал на первых фото транс какой-то,а это всего лишь жена Феди
+12
-4
+8
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RUSfan SpartakOV
А что с внучкой БНЕ всё?!🙄
+7
0
+7
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humaroff
Смесь Тодоренко и Дайнеко
+5
-1
+4
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trio1992
Ответ maryat
Куча непонятных портаков, смотрится это как будто кто-то ручку в тетради расписывал
возможно зацепила портаком с Джорданом=]
+4
0
+4
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Тюменский медвежонок
у этой девушки вообще никаких принципов по жизни, помнится пару лет назад попадал на ютубе на выпуски где она пьяная в кадре сидела и рассказывала как у мужиков в рот брала и этим гордилась, мол "я раскрепощённая"... по мне это барышня на последней ступени
+5
-1
+4
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Savelyev10211
Какие же ограниченные эти футболисты в плане выбора спутниц жизни в большинстве своем)) чисто в погоне за эмоциями в моменте живут, коих любая биполярщица конечно даст с избытком
+4
-1
+3
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Rio (BLR)
На редкость безвкусные тату как по мне
+3
0
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RUSfan SpartakOV
Ответ Артем Чугунов
Да, все. Она уже с сыном Березовского.
🤣🤣🤣
+3
0
+3
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prist
Она никакая. А с учётом того, что я с утра подрочил - она отвратительна
+3
0
+3
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Алексей Александрович
Потом только пусть Федя не удивляется разводу.. А девчушка молодец нашла своего покупателя 😁
+2
0
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Nik Yeremich
Федя хотел тихой семейной жизни, а получает "Это Сан-Франциско город в стиле диско"
+2
0
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Danty
Партаки на всем теле
+2
0
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Зигмунд Фрейд
нафига столько уродских бессмысленных татуировок? это ж просто днище донное
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