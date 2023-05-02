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👊😨🥊 «Нереально крутой и злобный ублюдок. Он был настоящим убийцей». Майк Тайсон назвал имя самого грозного боксера в истории

Санни Листон
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Майк Тайсон Майк Тайсон
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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

38 см. Кулак.

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон в своем подкасте «Hotboxin' with Mike Tyson» назвал самого грозного боксера в истории.

Особенно интересно было услышать мнение того, кто сам славился свирепым стилем бокса.

Железный Майк считает, что мир недооценивает масштаб фигуры Санни Листона, дравшегося в середине 50-х и 60-х годах.

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«До боя никто не верил, что Али продержится с Санни хотя бы 2 раунда. Никто! Листон - это самый лютый тип, которого видел бокс. Он был настоящим убийцей. Это был нереально крутой и злобный ублюдок. Перед боем с Мохаммедом он показал два пальца, намекая, что нокаутирует его во втором раунде. Но Али надрал ему задницу», - заявил Тайсон.

Напомним, что за профессиональную карьеру Санни Листон провел 54 боя, в которых одержал 50 побед (39 нокаутом) и потерпел четыре поражения.

1 комментарий

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BananaMantana
ха. на самом деле внезапно. + повод посмотреть бои Листона
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