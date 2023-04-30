Sportsdaily
Блог

😡😡😡 «Дана Уайт недоволен». Конор засветился на турнире по кулачным боям, который считается главным конкурентом UFC

Клубы Клубы
Дана Уайт Дана Уайт
MMA MMA
UFC UFC
Конор Макгрегор Конор Макгрегор
Люк Рокхолд Люк Рокхолд
Майк Перри Майк Перри
Bare Knuckle
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Легенда UFC Конор Макгрегор неожиданно появился на Bare Knuckle Fight Championships (BKFC).

В минувшие выходные прошел очередной турнир по кулачным боям, где в главном поединке встретились два бывших бойца UFC Майк Перри и Люк Рокхолд.

Перри нокаутировал экс-чемпиона UFC в среднем весе, а потом получил поздравления лично от Конора Макгрегора.

Любители UFC сделали предположение о возможном переходе ирландца в новый промоушен, посчитав, что Дана Уайт не слишком будет доволен поступком Конора.

💭 «Конор Макгрегор - маньяк. Он появляется на BKFC , ему бросает вызов Майк Перри, в котором он не выступает, а тот говорит «к черту это» и выходит на ринг. Для BKFC не могло быть большего пиара.

💭 «Дана Уайт недоволен».

💭 «Дана не будет болеть за Макгрегора на BKFC».

💭 «Ха-ха, какого черта? Макгрегор фоткается с поясом BKFC на их турнире? Дана должен быть в восторге».

💭 «Дана Уайт скрючился от боли».

Майк Перри вызвал Макгрегора на бой сразу после победу над Рокхолдом.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий