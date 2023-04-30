Легенда UFC Конор Макгрегор неожиданно появился на Bare Knuckle Fight Championships (BKFC).

В минувшие выходные прошел очередной турнир по кулачным боям, где в главном поединке встретились два бывших бойца UFC Майк Перри и Люк Рокхолд.

Перри нокаутировал экс-чемпиона UFC в среднем весе, а потом получил поздравления лично от Конора Макгрегора.

Любители UFC сделали предположение о возможном переходе ирландца в новый промоушен, посчитав, что Дана Уайт не слишком будет доволен поступком Конора.

💭 «Конор Макгрегор - маньяк. Он появляется на BKFC , ему бросает вызов Майк Перри, в котором он не выступает, а тот говорит «к черту это» и выходит на ринг. Для BKFC не могло быть большего пиара.

💭 «Дана Уайт недоволен».

💭 «Дана не будет болеть за Макгрегора на BKFC».

💭 «Ха-ха, какого черта? Макгрегор фоткается с поясом BKFC на их турнире? Дана должен быть в восторге».

💭 «Дана Уайт скрючился от боли».

Майк Перри вызвал Макгрегора на бой сразу после победу над Рокхолдом.